В Вильнюсе требовали обеспечить права общины ЛГБТ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В субботу в Вильнюсе около ста пятидесяти человек собрались на акцию солидарностью с общиной лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), требуя обеспечить их права.



"Легализуйте мое имя, легализуйте мою любовь", – скандировали собравшиеся. Они несли плакаты с надписями "30 лет без прав и уважения", "Мы не являемся объектом чьих-то издевок и не позволим им быть".



Один из участников акции, молодой человек, представившийся Фрицом, сказал, что целью шествия было обратить внимание на нарушаемые в Литве права трансгендеров, а также на наносящие вред положения закона о защите несовершеннолетних от негативной информации. По его словам, Литва обязана узаконить смену пола, разрешить браки между лицами одного пола.



На Кафедральной площади участников шествия встретила группа критиков. Это было около 20 человек с плакатами "Не позволим разделять семьи" и "Руки прочь от президента". Среди них были и члены сейма Литвы Эгидиюс Варейкис и Римандас Дагис.



Э. Варейкис сказал BNS, что не знает, какие права сексуальных меньшинств нарушаются, и отметил, что шествие является "культурной блажью". По его словам, никто в Литве не нарушает права человека.



Шествие было организовано в Вильнюсе общиной LGBTQ+ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров). В субботу в Вильнюсе около ста пятидесяти человек собрались на акцию солидарностью с общиной лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), требуя обеспечить их права."Легализуйте мое имя, легализуйте мою любовь", – скандировали собравшиеся. Они несли плакаты с надписями "30 лет без прав и уважения", "Мы не являемся объектом чьих-то издевок и не позволим им быть".Один из участников акции, молодой человек, представившийся Фрицом, сказал, что целью шествия было обратить внимание на нарушаемые в Литве права трансгендеров, а также на наносящие вред положения закона о защите несовершеннолетних от негативной информации. По его словам, Литва обязана узаконить смену пола, разрешить браки между лицами одного пола.На Кафедральной площади участников шествия встретила группа критиков. Это было около 20 человек с плакатами "Не позволим разделять семьи" и "Руки прочь от президента". Среди них были и члены сейма Литвы Эгидиюс Варейкис и Римандас Дагис.Э. Варейкис сказал BNS, что не знает, какие права сексуальных меньшинств нарушаются, и отметил, что шествие является "культурной блажью". По его словам, никто в Литве не нарушает права человека.Шествие было организовано в Вильнюсе общиной LGBTQ+ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров). инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: шествие, пропаганда, ЛГБТ География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 106 раз Комментарии