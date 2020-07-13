Министр окружающей среды: Литве будет трудно быстрее сокращать выброс СО2 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Еврокомиссия осенью намерена представить более амбициозный план оценки сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода (CO2), вызывающего парниковый эффект, министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка заявил, что обязательство по ускоренному сокращению выбросов может быть слишком большим вызовом для Литвы.



"Цель прекрасна (более значительно снизить выбросы CO2 – BNS), но реальность такова, что это было бы огромным потрясением для всех отраслей хозяйства. Поэтому мы планируем придерживаться позиции, которая есть сейчас и которая согласовано – сокращение на 9% (к 2030 году – BNS)", – сказал BNS К. Мажейка.



По словам главного специалиста Группы климатической политики Министерства окружающей среды Юдиты Люкайтите-Куклене, осенью ЕК намерена утвердить предложение о сокращение выбросов CO2 в атмосферу к 2030 году не на 30%, как намечено сейчас, а на 50-55%. В связи с тем, что Еврокомиссия осенью намерена представить более амбициозный план оценки сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода (CO2), вызывающего парниковый эффект, министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка заявил, что обязательство по ускоренному сокращению выбросов может быть слишком большим вызовом для Литвы."Цель прекрасна (более значительно снизить выбросы CO2 – BNS), но реальность такова, что это было бы огромным потрясением для всех отраслей хозяйства. Поэтому мы планируем придерживаться позиции, которая есть сейчас и которая согласовано – сокращение на 9% (к 2030 году – BNS)", – сказал BNS К. Мажейка.По словам главного специалиста Группы климатической политики Министерства окружающей среды Юдиты Люкайтите-Куклене, осенью ЕК намерена утвердить предложение о сокращение выбросов CO2 в атмосферу к 2030 году не на 30%, как намечено сейчас, а на 50-55%. "Пока не ясно, какое бремя это создаст для Литвы. (...) В сентябре узнаем, должны ли мы будем повысить свои обязательства", – сказала BNS представитель министерства.



В данный момент у Литвы есть обязательство сократить выбросы CO2 в атмосферу к 2030 году, по сравнению с 2005 годом, на 9%. Если за точку отсчета выбирать средний показатель 2016-2018 года, то реальное сокращение может достигать 17%, поскольку некоторые сектора с 2005 года выросли.



По словам министра К. Мажейки, если Литва возьмёт обязательство интенсивнее сокращать выбросы углекислого газа, то, возможно, придется повысить налоги населению, промышленности и сельскому хозяйству.



По словам вице-министра Марюса Нармонтаса, Литва намерена присоединиться к Вышеградской группе государств (Чехии, Польши, Словакии и Венгрии), чтобы вместе обратиться к вице-председателю ЕК Франсу Тиммермансу по вопросу обоснованности новых показателей сокращения.



По данным министерства, в Литве в 2018 году в атмосферу было выброшено 20,3 млн тонн газов, вызывающих парниковый эффект, это на 1,7% меньше, чем в 2017 году. Наиболее загрязняющими являются сектора транспорта (30,2%), энергетики (28,6%) и сельского хозяйства (21,1%). BNS Категории: экономика, авто, технологии Ключевые слова: сокращение, программа, ЕС, выхлопные газы, СО2 География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии