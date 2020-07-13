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За сутки подтверждено пять новых случев коронавируса, общее число – 1874



За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1874, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 212 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 116 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 48 завозных случаев.

За сутки проверено 556 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 461 тыс. 666.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 13 июля, 10:26

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