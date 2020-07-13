За сутки подтверждено пять новых случев коронавируса, общее число – 1874 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1874, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом больны 212 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 116 человек.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 48 завозных случаев.



За сутки проверено 556 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 461 тыс. 666. За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1874, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом больны 212 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 116 человек.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 48 завозных случаев.За сутки проверено 556 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 461 тыс. 666. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии