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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За сутки подтверждено пять новых случев коронавируса, общее число – 1874
За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1874, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом больны 212 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 116 человек.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 48 завозных случаев.
За сутки проверено 556 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 461 тыс. 666.
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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