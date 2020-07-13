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Граждане Польши в Вильнюсе в основном голосовали за Р. Тшасковского
Граждане Польши в Вильнюсе на выборах президента страны в основном голосовали за мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Как свидетельствуют данные избирательной комиссии в Вильнюсе, Р. Тшасковкий во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье набрали в Вильнюсе 352 голоса, между тем, нынешний президент Анджей Дуда получил поддержку 129 избирателей.
В целом в столице Литвы голосовал 481 избирателей, из них 141 не был зарегистрирован заранее для голосования за границей, то есть прибыл в Вильнюс на короткий срок.
Председатель избирательной комиссии в Вильнюсе Мариан Сокальский подтвердил BNS, что на результаты выборов повлияли польские туристы в Литве.
"Да, мы видим, что выборы в самой Польше и опросы демонстрируют совершенно иные результаты, чем в Вильнюсе. Туристы очень влияют, мы видим предпочтения туристов, вместе с местными гражданами Польши, которые живут в Литве. Лично я не думаю, что это результат, который отражает ситуацию во всей Польше", – сказал М. Сокальский.
География: Литва
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