Папа Римский огорчен решением Турции превратить Айя-Софию в мечеть 🔊 Воспроизвести VATICAN MEDIA/AFP



Папа римский Франциск заявил, что огорчен решением властей Турции превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть, сообщает



Во время воскресной мессы в Ватикане папа Франциск сказал, что все его мысли - о Стамбуле и Святой Софии. Папа римский Франциск заявил, что огорчен решением властей Турции превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть, сообщает ВВС . На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софии, после того как Госсовет страны принял решение превратить собор в мечеть.Во время воскресной мессы в Ватикане папа Франциск сказал, что все его мысли - о Стамбуле и Святой Софии.



О том, что статус музея Айя-София может быть пересмотрен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил весной прошлого года.







Что сказал Эрдоган?



В обращении к нации (и, судя по тону, к остальному миру) в пятницу Эрдоган сказал, что призывы сохранить за собором статус музея равносильны требованию превратить Ватикан в музей и закрыть его для поклонения.



Он призвал все стороны уважать решения, принятые властями Турции, и сообщил, что первая общая молитва должна состояться в Айя-Софии уже 24 июля.



"Айя-София подпадает под действие суверенитета Турции", - сказал он.



Вскоре после этого заявления из собора раздался призыв муэдзина, который транлировался в эфире всех осовных телеканалов Турции.



В пятницу все аккаунты собора Святой Софии в соцсетях были закрыты.



В своем обращении Эрдоган сказал, что двери мечети по-прежнему будут открыты для всех, и вход туда отныне будет бесплатным.



Впервые о том, что статус музея может быть пересмотрен, Эрдоган заявил весной 2019 года, что, по мнению политологов, явилось своеобразным ответом на признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона.



Косвенно это подтвердил сам Эрдоган в пятничном обращении, сказав, что "возрождение Айя-Софии - это предзнаменование освобождения мечети Аль-Акса", которая находится на Храмовой горе в Иерусалиме.



AFP



Как отреагировала мировая общественность?



На решение властей Турции отреагировали многие религиозные, политические и культурные деятели.



Всемирный совет церквей призвал Эрдогана отменить это решение.



Русская православная церковь осудила это решение, заявив, что чувства миллионов христиан были проигнорированы.



"Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом", - сказал Константинопольский патриарх Варфоломей.



Греция назвала это решение "открытой провокацией".



Некоторые эксперты назвали это "вызовом Западу и христианству".



ANADOLU AGENCY



Что станет с хриастианскими фресками?



Как сообщила в воскресенье турецкая газета Hurryiet, лики христианских святых, возможно, будут затемнены специальным лазерным освещением на время мусульманской молитвы, поскольку ислам запрещает изображения живых существ.



Однако другие элементы росписей останутся на виду.



Есть также вариант закрывать мозаики занавесом, а пол в той части, где будут проходит молитвы, застелить ковром. Будут ли пускать туристов во все части собора, пока неизвестно.



Рекомендации по этим вопросам сейчас готовят в министерстве культуры и туризма Турции.



В 1985 году здание музея было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако теперь, по мнению некоторых экспертов, может встать вопрос о выводе Святой Софии из этого списка из-за нарушений условий хранения и доступа к уникальным византийским мозаикам, которые вряд ли могут быть соблюдены в действующей мечети. "Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии, и я очень огорчен" - сказал он.О том, что статус музея Айя-София может быть пересмотрен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил весной прошлого года.В обращении к нации (и, судя по тону, к остальному миру) в пятницу Эрдоган сказал, что призывы сохранить за собором статус музея равносильны требованию превратить Ватикан в музей и закрыть его для поклонения.Он призвал все стороны уважать решения, принятые властями Турции, и сообщил, что первая общая молитва должна состояться в Айя-Софии уже 24 июля."Айя-София подпадает под действие суверенитета Турции", - сказал он.Вскоре после этого заявления из собора раздался призыв муэдзина, который транлировался в эфире всех осовных телеканалов Турции.В пятницу все аккаунты собора Святой Софии в соцсетях были закрыты.В своем обращении Эрдоган сказал, что двери мечети по-прежнему будут открыты для всех, и вход туда отныне будет бесплатным.Впервые о том, что статус музея может быть пересмотрен, Эрдоган заявил весной 2019 года, что, по мнению политологов, явилось своеобразным ответом на признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона.Косвенно это подтвердил сам Эрдоган в пятничном обращении, сказав, что "возрождение Айя-Софии - это предзнаменование освобождения мечети Аль-Акса", которая находится на Храмовой горе в Иерусалиме.На решение властей Турции отреагировали многие религиозные, политические и культурные деятели.Всемирный совет церквей призвал Эрдогана отменить это решение.Русская православная церковь осудила это решение, заявив, что чувства миллионов христиан были проигнорированы."Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом", - сказал Константинопольский патриарх Варфоломей.Греция назвала это решение "открытой провокацией".Некоторые эксперты назвали это "вызовом Западу и христианству".Как сообщила в воскресенье турецкая газета Hurryiet, лики христианских святых, возможно, будут затемнены специальным лазерным освещением на время мусульманской молитвы, поскольку ислам запрещает изображения живых существ.Однако другие элементы росписей останутся на виду.Есть также вариант закрывать мозаики занавесом, а пол в той части, где будут проходит молитвы, застелить ковром. Будут ли пускать туристов во все части собора, пока неизвестно.Рекомендации по этим вопросам сейчас готовят в министерстве культуры и туризма Турции.В 1985 году здание музея было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако теперь, по мнению некоторых экспертов, может встать вопрос о выводе Святой Софии из этого списка из-за нарушений условий хранения и доступа к уникальным византийским мозаикам, которые вряд ли могут быть соблюдены в действующей мечети. bbc.com Категории: культура, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Турция, Собор, решение, мечеть — статья прочитана 22 раза Комментарии