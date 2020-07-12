Азербайджан сообщил о гибели трех своих военнослужащих на границе с Арменией 🔊 Воспроизвести



Число азербайджанских военнослужащих, погибших в воскресенье в результате боестолкновения на границе с Арменией, возросло до трех. Об этом сообщила



Ранее ведомство проинформировало о гибели двух и ранении пяти служащих вооруженных сил.



"Несмотря на усилия врачей, также скончался тяжелораненый солдат ", - говорится в сообщении.



В воскресенье Минобороны республики сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии и завязавшемся бое. По утверждению оборонного ведомства, в результате принятых мер противник понес потери и был отброшен назад. Число азербайджанских военнослужащих, погибших в воскресенье в результате боестолкновения на границе с Арменией, возросло до трех. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны Азербайджана.Ранее ведомство проинформировало о гибели двух и ранении пяти служащих вооруженных сил."Несмотря на усилия врачей, также скончался тяжелораненый солдат ", - говорится в сообщении.В воскресенье Минобороны республики сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии и завязавшемся бое. По утверждению оборонного ведомства, в результате принятых мер противник понес потери и был отброшен назад. Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.



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Напомнил о себе самый старый конфликт на постсоветском пространстве. В воскресенье на границе Азербайджана и Армении гремела артиллерийская канонада, есть погибшие. Происходящее описывается языком военных сводок: «Противник понес потери и отступил». Что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния, возможно ли дальнейшее разрастание конфликта?



В воскресенье около полудня армянские и азербайджанские военные вступили в бой. Столкновение произошло не на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), а севернее, собственно на армяно-азербайджанской границе.



«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Там же сообщили о потерях: двое азербайджанских военных убиты, пятеро ранены.



«В настоящее время идут бои на этом направлении», – добавили представители азербайджанского минобороны, при этом заверив: «Наши подразделения контролируют оперативную обстановку. В результате адекватных мер противник понес потери и отступил».



В свою очередь, армянская сторона обвинила Азербайджан в попытке нарушить границу. Азербайджанские военные «по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш», в комментарии ТАСС обрисовало подробности воскресного инцидента минобороны Армении.



«После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу», – сообщили в армянском военном ведомстве. Здесь подтвердили, что азербайджанская сторона понесла потери при отходе, при этом «со стороны армянских вооруженных сил потерь нет».



Таким образом, вновь напомнило о себе одно из самых застарелых противостояний на постсоветском пространстве – армяно-азербайджанское. В 1992-1994 годах конфликт из-за Нагорного Карабаха (Арцаха) принял характер полномасштабной войны. В мае 1994-го Армения и НКР с одной стороны, а Азербайджан – с другой подписали соглашение о прекращении огня. В последующие десятилетия, несмотря на периодические инциденты, ситуация оставалась стабильной.



Конфликт грозил разгореться с новой силой в апреле 2016 года. После серии столкновений, которые получили название «четырехдневной войны», Армения и Азербайджан заключили договоренность о перемирии – соглашение было достигнуто на переговорах в Москве. Позднее стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.



Прелюдией нынешнего инцидента можно считать заявление, которое минобороны Азербайджана сделало в конце мая, по итогам крупных армейских учений. Если для восстановления контроля Баку над Нагорным Карабахом придется применить военную мощь, то меры будут «сокрушительными и разрушительными, а «противник понесет огромные потери и это приведет к его полному поражению», заявили в азербайджанском военном ведомстве.



В весенних маневрах, напомним, участвовало до 10 тысяч военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации и т. д.



Тогда же в мае президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт должен найти свое решение исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана. При этом в конце июня азербайджанский МИД анонсировал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта. Встреча должна была состояться 30 июня, однако никаких сообщений не поступало.



«Такого рода столкновений непосредственно на границе Армении и Азербайджана действительно давно не было», – сказал газете ВЗГЛЯД кавказовед Николай Силаев.



Пожалуй, последним по времени крупным инцидентом было локальное столкновение у сел Бердаван и Чинари Товушской области Армении в июне 2012 года. Тогда не обошлось без жертв с обеих сторон: трое убитых армянских военных и один военнослужащий НКР, с другой стороны – пятеро азербайджанских военных.



«В целом на границе достаточно спокойно. Но поскольку все политические обстоятельства вокруг конфликта остаются прежними, то будет странно ожидать, что таких инцидентов не будет, – указал Силаев. –



С другой стороны, поскольку ситуация в регионе не изменилась, то и каких-то масштабных последствий вряд ли можно ожидать».



Судя по сообщениям, появляющимся в открытых источниках, вряд ли можно ожидать и каких-то подвижек в урегулировании карабахской проблемы под эгидой Минской группы ОБСЕ (которая действует еще с 1992 года) или как-то иначе, заметил собеседник.



Последним по времени поводом для «зависания» переговорного процесса стало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна – в пятницу, при обсуждении новой стратегии нацбезопасности республики, тот сослался на важность самоопределения армянской общины Нагорного Карабаха. В Баку отреагировали незамедлительно. «Пункты стратегии... фактически являются препятствием для переговорного процесса, являются неуважением со стороны Армении к международным решениям и резолюциям», – цитировал «Интерфакс-Азербайджан» заявление МИДа республики.



Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, конфликт двух государств Южного Кавказа не отвечает национальным интересам России. Перед Москвой не стоит вопрос выбора стороны в армяно-азербайджанском конфликте – потому что обе страны исторически связаны с Россией. Российская политика исходит из необходимости не дать разыгрывать армянскую и азербайджанскую карту третьим силам. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Азербайджан, Армения, столкновение, погибшие — статья прочитана 59 раз Комментарии