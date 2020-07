The Babylon Bee США : атеисты запустили движение «Ничьи жизни не важны» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Брайан Смит



Группа атеистов и агностиков объявила о создании нового общественно-политического движения. В соответствии с их мировоззрением оно называется No Lives Matter («Ничьи жизни не важны»), потому что все жизни одинаково бессмысленны, шутит сатирический сайт The Babylon Bee.



Как сообщают осведомленные источники, организаторы NLM запланировали многочисленные митинги в знак протеста против других митингов, где утверждается, что важны те или иные жизни.



«Все, кто говорит, что важны жизни черных или жизни полицейских, обязаны верить в высший нравственный кодекс, данный создателем. Но нельзя одновременно утверждать, что жизнь имеет значение, и при этом считать бога человеческим изобретением, а всякую истину — относительной, это противоречит здравому смыслу».



«Мы просто пытаемся быть последовательными», — объяснил он.



Однако движение быстро развалилось, поскольку его лидеры так и не сумели убедить последователей, что лозунги «Ничьи жизни не важны» тоже важны.



«Поскольку все мы — случайные происшествия на пути эволюции, а наши так называемые нравственные истины — всего лишь биохимические реакции в мозгу, человеческие жизни на самом деле не имеют никакого значения, вообще ничьи», — заявил выдающийся атеист Ричард Докинз (Richard Dawkins) от имени NLM.

Оригинал новости ИноСМИ