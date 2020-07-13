The Babylon Bee США : атеисты запустили движение «Ничьи жизни не важны»

Группа атеистов и агностиков объявила о создании нового общественно-политического движения. В соответствии с их мировоззрением оно называется No Lives Matter («Ничьи жизни не важны»), потому что все жизни одинаково бессмысленны, шутит сатирический сайт The Babylon Bee.
Группа атеистов и агностиков объявила о создании нового общественно-политического движения. В соответствии с их мировоззрением оно называется No Lives Matter («Ничьи жизни не важны»).
Как сообщают осведомленные источники, организаторы NLM запланировали многочисленные митинги в знак протеста против других митингов, где утверждается, что важны те или иные жизни.
Организаторы утверждают, что ими движет глубокое убеждение, будто все человеческие жизни одинаково бессмысленны.
«Поскольку все мы — случайные происшествия на пути эволюции, а наши так называемые нравственные истины — всего лишь биохимические реакции в мозгу, человеческие жизни на самом деле не имеют никакого значения, вообще ничьи», — заявил выдающийся атеист Ричард Докинз (Richard Dawkins) от имени NLM.
«Все, кто говорит, что важны жизни черных или жизни полицейских, обязаны верить в высший нравственный кодекс, данный создателем. Но нельзя одновременно утверждать, что жизнь имеет значение, и при этом считать бога человеческим изобретением, а всякую истину — относительной, это противоречит здравому смыслу».
«Мы просто пытаемся быть последовательными», — объяснил он.
Однако движение быстро развалилось, поскольку его лидеры так и не сумели убедить последователей, что лозунги «Ничьи жизни не важны» тоже важны.
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«Все, кто говорит, что важны жизни черных или жизни полицейских, обязаны верить в высший нравственный кодекс, данный создателем. Но нельзя одновременно утверждать, что жизнь имеет значение, и при этом считать бога человеческим изобретением, а всякую истину — относительной, это противоречит здравому смыслу».
«Мы просто пытаемся быть последовательными», — объяснил он.
Однако движение быстро развалилось, поскольку его лидеры так и не сумели убедить последователей, что лозунги «Ничьи жизни не важны» тоже важны.
Оригинал новости ИноСМИ