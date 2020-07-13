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Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля



С 15 июля власти РФ начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — сказала она на брифинге.

По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.
"И рассчитывается этот показатель, 40 на 100 тысяч населения, за 14 дней — то есть известный нам всем инкубационный период", — объяснила она.

Авиационным властям, отметила Голикова, нужно будет провести переговоры и выяснить, какие страны соответствуют этим критериям. Авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности.

Также вице-премьер рассказала, что прилетевших из мест с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вероятно, будут отправлять в карантин.

"Или, если граждане не имеют теста на COVID, до получения отрицательного результата они помещаются в обсерватор", — уточнила она.

Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку, полученную не менее чем за три дня до прибытия. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.

"По прилете в течение трех дней провести соответствующее ПЦР-исследование для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом", — заключила Голикова.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов.
РИА Новости
Категории: экономика, общество, здоровье, в России
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
статья прочитана 161 раз
добавлена сегодня, 13 июля, 16:00

Комментарии

Йонас
13 июля, 17:50
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Ну что наигрались в коронавирус?
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