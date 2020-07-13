Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля 🔊 Воспроизвести



С 15 июля власти РФ начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает



"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — сказала она на брифинге.



По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента. С 15 июля власти РФ начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости "Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — сказала она на брифинге.По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента. "И рассчитывается этот показатель, 40 на 100 тысяч населения, за 14 дней — то есть известный нам всем инкубационный период", — объяснила она.



Авиационным властям, отметила Голикова, нужно будет провести переговоры и выяснить, какие страны соответствуют этим критериям. Авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности.



Также вице-премьер рассказала, что прилетевших из мест с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вероятно, будут отправлять в карантин.



"Или, если граждане не имеют теста на COVID, до получения отрицательного результата они помещаются в обсерватор", — уточнила она.



Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку, полученную не менее чем за три дня до прибытия. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.



"По прилете в течение трех дней провести соответствующее ПЦР-исследование для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом", — заключила Голикова.



Прекращение авиасообщения



Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.



Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.



До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов. РИА Новости Категории: экономика, общество, здоровье, в России Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии