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Верховный суд отдал американским индейцам почти половину штата Оклахома
Верховный суд признал право коренных американцев на восточную половину штата Оклахома. Теперь жители этого региона смогут не платить налоги, а за крупные нарушения их смогут судить только Федеральные органы.
Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на ВВС.
Восточные территории Оклахомы вместе с городом Талсу теперь формально принадлежат коренным американцам. В этом регионе живет примерно 1,8 миллиона человек, из которых коренных американцев около 15%.
Так, члены индейских племен восточной части Оклахомы будут освобождены от уплаты налогов, а также судить их смогут только Федеральные суды.
Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что парламент готов принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки времен Колумба в качестве ответа на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Как сообщала "Страна", массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда докатились до самого крупного города штата Вашингтон - Сиэтла. Здесь, на северо-западе США, демонстранты захватили центр, где располагаются главные офисы компаний Microsoft и Amazon.
strana.ua
Категории: общество, в мире, чп и криминал, история
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