Верховный суд отдал американским индейцам почти половину штата Оклахома 🔊 Воспроизвести Суд признал часть Оклахома территоией индейцев. Фото: pixabay.com



Верховный суд признал право коренных американцев на восточную половину штата Оклахома. Теперь жители этого региона смогут не платить налоги, а за крупные нарушения их смогут судить только Федеральные органы.



Об этом сообщает



Восточные территории Оклахомы вместе с городом Талсу теперь формально принадлежат коренным американцам. В этом регионе живет примерно 1,8 миллиона человек, из которых коренных американцев около 15%.



Так, члены индейских племен восточной части Оклахомы будут освобождены от уплаты налогов, а также судить их смогут только Федеральные суды.



Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что парламент готов принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки времен Колумба в качестве ответа на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.



Как сообщала "Страна", массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда докатились до самого крупного города штата Вашингтон - Сиэтла. Здесь, на северо-западе США, демонстранты захватили центр, где располагаются главные офисы компаний Microsoft и Amazon. Верховный суд признал право коренных американцев на восточную половину штата Оклахома. Теперь жители этого региона смогут не платить налоги, а за крупные нарушения их смогут судить только Федеральные органы.Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на ВВС.Восточные территории Оклахомы вместе с городом Талсу теперь формально принадлежат коренным американцам. В этом регионе живет примерно 1,8 миллиона человек, из которых коренных американцев около 15%.Так, члены индейских племен восточной части Оклахомы будут освобождены от уплаты налогов, а также судить их смогут только Федеральные суды.Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что парламент готов принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки времен Колумба в качестве ответа на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.Как сообщала "Страна", массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда докатились до самого крупного города штата Вашингтон - Сиэтла. Здесь, на северо-западе США, демонстранты захватили центр, где располагаются главные офисы компаний Microsoft и Amazon. strana.ua Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, США, суд, индейцы, протесты, войска — статья прочитана 170 раз Комментарии