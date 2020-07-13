Латвия готова приплатить США за пребывание их войск 🔊 Воспроизвести Министр обороны Латвии Артис Пабрикс



Латвия хочет начать переговоры с США о возможном размещении контингента вооруженных сил этого государства в Латвии и даже покрыть связанные с этим расходы, сказал порталу Министерства обороны Латвии “Sargs.lv, министр обороны Артис Пабрикс, пишет



К таким выводам министр пришел после того, как президент США Дональд Трамп объявил о частичном вывозе войск из Германии. Как подчеркнул Пабрикс, важно сохранять присутствие значительных сил США в непосредственной близости от восточной границы НАТО, поэтому Латвия готова принять часть военнослужащих контингента США к себе, покрыв также связанные с этим расходы. Латвия хочет начать переговоры с США о возможном размещении контингента вооруженных сил этого государства в Латвии и даже покрыть связанные с этим расходы, сказал порталу Министерства обороны Латвии “Sargs.lv, министр обороны Артис Пабрикс, пишет PRESS.LV со ссылкой на bb.lvК таким выводам министр пришел после того, как президент США Дональд Трамп объявил о частичном вывозе войск из Германии. Как подчеркнул Пабрикс, важно сохранять присутствие значительных сил США в непосредственной близости от восточной границы НАТО, поэтому Латвия готова принять часть военнослужащих контингента США к себе, покрыв также связанные с этим расходы. По его убеждению, наблюдая изменения в глобальной политике и заботясь о том, чтобы Балтийский регион и остальная Европа в дальнейшем были в безопасности, важно укрепить трансатлантическую связь как в рамках НАТО, так и в рамках Европейского Союза.



"Сообщение Белого дома об известном сокращении войск США в Германии, с моей личной точки зрения, не слишком позитивно. Если мы как пограничное государство НАТО смотрим на регион Северной Европы, то в нашем понимании необходимо еще большее присутствие сил США в Европе", - говорит министр обороны.



Министр признает, что ход мыслей США является понятным, Трамп желает, чтобы и каждое государство само укрепляло свои национальные оборонные способности, а не только полагалось бы на поддержку союзников.



Латвия уже несколько лет с направляемыми на оборону 2% от ВВП находится среди стран, которых американцы называют хорошим примером.



Если происходит вывоз части войск США из Германии, в интересах Латвии необходимо, чтобы это перемещение происходило в соответствии с актуальными вызовами безопасности, а именно, солдаты США размещались бы ближе к восточной границе - в Польше и странах Балтии.



"Зеленый свет Польши уже получен, в ней будет увеличено присутствие вооруженных сил США, поэтому важно, что общество и политики США понимали, что страны Балтии и Латвия готовы принять войска США, так как это даст дополнительную безопасность региону и альянсу в целом. Мы готовы за это и платить, во-первых, показывая, что для защиты отдаем по меньшей мере 2% от ВВП, во-вторых, что развиваем свою инфраструктуру, как государства пребывания. Кроме того, на Адажской базе уже сейчас в боевой группе расширенного присутствия НАТО размещено около 1500 военнослужащих из девяти стран НАТО", - отмечает Пабрикс.



Принимая часть находящихся в Германии войск США, Латвия продемонстрирует поддержку США тем странам, которые серьезно думают об укреплении своих национальных оборонных способностей, уверен Пабрикс.



На вопрос о том, какое присутствие США Латвия готова, Пабрикс отметил, что она открыта для различных моделей - как для ротации, так и для постоянного присутствия военных сил США в стране.



Уже сообщалось, что в конце июня президент США утвердил план сокращения военного контингента США в Германии на 9500 военнослужащих, с 3500 до 25 000 военнослужащих. Однако по- прежнему не разработан точный график вывода, так и должностные лица Пентагона пока не решили какие подразделения и куда будут перемещены. press.lv Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: США, нато, Европа, войска, базы География: Латвия — статья прочитана 109 раз Комментарии