В Литву из Белоруссии не могут въехать более полутысячи фур 🔊 Воспроизвести © Photo : Госпогранкомитет Белоруссии



Больше всего большегрузных автомобилей скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай"). В Литве на границе с Белоруссией в воскресенье скопились очереди из грузовиков. Об этом сообщает



По состоянию на 14:00 въезда в балтийскую республику на литовском направлении ожидают более 750 большегрузных автомобилей.



Больше всего фур скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай"), где стоят более 360 машин. В "Бенякони" ("Шальчининкай") своей очереди ожидают более 170 фур, а в "Привалке" ("Райгардас") – более 220. Больше всего большегрузных автомобилей скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай"). В Литве на границе с Белоруссией в воскресенье скопились очереди из грузовиков. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.По состоянию на 14:00 въезда в балтийскую республику на литовском направлении ожидают более 750 большегрузных автомобилей.Больше всего фур скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай"), где стоят более 360 машин. В "Бенякони" ("Шальчининкай") своей очереди ожидают более 170 фур, а в "Привалке" ("Райгардас") – более 220. На украинском направлении очередей нет. Въезда в Латвию из Белоруссии ожидают более 70 большегрузов. Они находятся в зоне ожидания системы электронной очереди перед пунктами пропуска "Григоровщина" и "Урбаны". На польском направлении своей очереди ждут более 20 фур.



Традиционно очереди на литовско-белорусском направлении собираются в выходные и праздничные дни. Также сложная ситуация на границе складывается, если на литовской стороне происходит какой-либо технический сбой. Этот участок считается наиболее загруженным, так как водители грузовиков пытаются сэкономить на топливе, поскольку через Литву они могут ввести его вдвое больше, чем через другие страны ЕС. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: граница, очереди, фуры География: Белоруссия — статья прочитана 195 раз Комментарии