Путин заявил, что не Крым стал причиной ухудшения отношений между Россией и Украиной 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Ian Langsdon Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже. Архивное фото



Ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1", передает



Говоря о хронологии событий, президент отметил, что на Украине "сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись".



Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот. Ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с Крымом, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1", передает РИА Новости Говоря о хронологии событий, президент отметил, что на Украине "сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись".Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот. "Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано", — добавил российский лидер.







По словам Путина, рано или поздно в отношениях Москвы и Киева "пена схлынет".



В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает".



По его словам, по сути, нет никакого продвижения, и Путин об этом говорил на совещании с постоянными членами российского Совета безопасности.



Также представитель Кремля отметил, что в случае выхода Киева из Минских соглашений новую основу для урегулирования в Донбассе создать будет очень сложно.



"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс", — пояснил Песков.



На вопрос о кредите доверия украинскому президенту Владимиру Зеленскому представитель Кремля отметил, что речь идет не о финансовом механизме, а о судьбах нескольких миллионов людей. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Украина, Путин, отношения, Крым География: Россия — статья прочитана 152 раза Комментарии