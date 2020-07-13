В Литве предложили штрафовать дальнобойщиков за нарушение режима отдыха 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Erwin Wodicka



Министр транспорта Ярослав Наркевич рассчитывает, что это побудит водителей действовать честно и прозрачно. Правительство Литвы одобрило проект Минтранса о введении административной ответственности для перевозчиков в случае несоблюдения режима рабочего времени и отдыха. Об этом сообщает



"До настоящего времени не было никакой административной ответственности за перенос данных с цифровых тахографов или карточек водителя с установленной периодичностью и за несоблюдение процедур предоставления этих данных, что делало невозможным осуществлять надлежащий контроль за работой компаний и организацией отдыха водителей", – отмечает ведомство. Министр транспорта Ярослав Наркевич рассчитывает, что это побудит водителей действовать честно и прозрачно. Правительство Литвы одобрило проект Минтранса о введении административной ответственности для перевозчиков в случае несоблюдения режима рабочего времени и отдыха. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта республики."До настоящего времени не было никакой административной ответственности за перенос данных с цифровых тахографов или карточек водителя с установленной периодичностью и за несоблюдение процедур предоставления этих данных, что делало невозможным осуществлять надлежащий контроль за работой компаний и организацией отдыха водителей", – отмечает ведомство. До вступления в силу новых поправок административная ответственность применяется на основании пропущенных дней или нарушений режима вождения и отдыха, выраженных в процентах от соответствующих дней, проверенных в компании.



Если изменения вступят в силу, нарушения будут классифицироваться в соответствии с их серьезностью. Они делятся на самые тяжелые, очень тяжелые и тяжелые. Также нарушения режима водителя будут дифференцированы в соответствии с предполагаемой частотой нарушений.



Административная ответственность распространяется на одно или несколько самых тяжелых нарушений, три или более очень тяжелых, а также шесть или более тяжелых нарушений режима работы и отдыха водителя. Ответственное лицо компании не подлежит административной ответственности за мелкие правонарушения, совершенные водителем.



"Поправки к закону предусматривают, что нарушения режима труда и отдыха каждого водителя будут оцениваться индивидуально в течение всего календарного года, поэтому у перевозчиков будут лучшие условия, чтобы такие нарушения не повторялись. Предусмотренная ответственность за периодически несчитанные и непредоставленные данные побудит перевозчиков действовать честно и прозрачно", – считает министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.



За различные нарушения режима работы и отдыха перевозчиков смогут штрафовать на сумму от трехсот до двух тысяч евро. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, авто Ключевые слова: ЕС, штраф, правила, перевозчики, пакет, претензии География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии