Очень несветлый Рижский бальзам и другие маразмы 🔊 Воспроизвести



Латвийская компания Rūjienas saldējums пала в неравной битве со стремительно расширяющимся наступлением «борцов с расовой дискриминацией»: выпуск черносмородинового мороженного «Blacky» (Melnītis, что можно перевести как «Черныш») может быть прекращен, сообщает латвийский ресурс



«Мы не хотели, чтобы вокруг этого названия возникал скандал. Мы начали производить Blacky два года тому назад как сезонный продукт, черное мороженое – это было модно. Не хотим кого-то задевать, поскольку мы не связывали название мороженого с расой. Название описывало его цвет», – попыталась доказать, что она не верблюд, представительница компании. Латвийская компания Rūjienas saldējums пала в неравной битве со стремительно расширяющимся наступлением «борцов с расовой дискриминацией»: выпуск черносмородинового мороженного «Blacky» (Melnītis, что можно перевести как «Черныш») может быть прекращен, сообщает латвийский ресурс gorod.lv.



«У вас совсем мозгов не хватило попросить кого-то англоязычного, носителя языка, оценить приемлемость названия? Кто у вас отвечает за маркетинг? Позор!», - клеймила она недобитых расистов-мороженщиков в открытом письме предприятию.



На мой взгляд, «мозгов не хватает» как раз автору данного изобличающего письма. Но как говорил в свое время Марк Твен:



«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом».



Другое дело, что идиотов становится пугающе много и складывается такое впечатление, что они устроили между собой прямо-таки мировое соревнование.



В Австралии, например, государственная (!) радиокомпания на полном серьезе обсуждает, что надо запретить шахматы за расизм. С какого такого белые ходят первыми?! Вы что, господа шахматисты, афроамериканцев не уважаете? В ж***у правила игры, история которой превышает 2000 лет! Правда, изобретатели этой игры, – жители Индии, тоже не то, чтобы имеют белоснежный кожный покров, но все равно они расисты, несомненно. И да, я, конечно, уверена, что всем темнокожим сразу станет легче жить, как только шахматы запретят.



Компания L’Oreal тоже вступила в соревнование. Ее маркетологи решили удалить из описания продуктов такие слова, как «белый», «отбеливающий», «светлый», «осветляющий». Дамы, предпочитающие быть блондинками, попробуйте теперь сформулировать свой запрос продавцу при покупке осветляющего шампуня для волос.



«Дайте мне, пожалуйста, тот шампунь, который сделает мои волосы менее темными»? Вот тут-то ты и попалась, белокурая бестия! Что значит, «хочу, чтобы волосы были менее темными»? То есть ты считаешь, что темные волосы – это некрасиво? Может ты еще и темную кожу некрасивой считаешь? Расистка! Гори в аду!



Успешное наступление борцов с расовой дискриминацией воодушевило и других «борунов и изобличителей». На прошлой неделе глава Союза женщин России Екатерина Лахова (видимо, близкая подруга нашей Айи) рассмотрела в «радужных красивых рекламных щитах» компании «Чистая линия», выпускающей мороженое «Радуга» (о, Боже, снова мороженое! Это просто заговор какой-то) пропаганду ЛГБТ. По мнению бдительной Лаховой гей-пропаганда может скрываться в названии продукта, поэтому необходимо с этим немедленно разобраться.



Вы понимаете, к чему мы все стремительно катимся? Еще чуть-чуть и Рижский черный бальзам станет «очень несветлым бальзамом». Сказка про Белоснежку и семь гномов будет вообще переписана, потому что, во-первых, Белоснежка должна быть негритянкой, а, во-вторых, гномы – богатырями (согласитесь, что гном – это вопиющее оскорбление людей, с альтернативным ростом?). Или вот Чебурашка, например. Так себе персонаж. Очень подозрительный. Про какого такого «волшебника» он поет, который прилетит на «голубом (!) вертолете»? Какое такое «бесплатное кино» он детям покажет? Порнуху какую-нибудь? Да еще и эскимо им подарит, не иначе как «Blacky» и «Радугу». А Агата Кристи с ее «Десятью негритятами»? Вот же злобная старушка-расистка! А хоккей?! Этот ужасающий вид спорта, где двенадцать белых негодяев целый час хреначат своими клюшками по черной (!) шайбе!



Кстати, я тут подумала, что с «неоскорбительными» цветами-то напряженка получается. Используешь красный – поддерживаешь коммунизм, коричневый – фашизм, голубой – пропаганда гомосексуализма, желтый – азиаты могут обидиться, зеленый – можешь нарваться на непонимание со стороны мусульман, черный – сами понимаете, белый – тоже понятно…



Короче, как жить дальше, чтобы кого-нибудь не унизить, ума не приложу…



Лора ПАВЛОВИЧ,



gorod.lv Как известно, «вопиющий расизм» на молочном комбинате обнаружила активный член партии «За!» Айя Ингрида Абене.На мой взгляд, «мозгов не хватает» как раз автору данного изобличающего письма. Но как говорил в свое время Марк Твен:Другое дело, что идиотов становится пугающе много и складывается такое впечатление, что они устроили между собой прямо-таки мировое соревнование.В Австралии, например, государственная (!) радиокомпания на полном серьезе обсуждает, что надо запретить шахматы за расизм. С какого такого белые ходят первыми?! Вы что, господа шахматисты, афроамериканцев не уважаете? В ж***у правила игры, история которой превышает 2000 лет! Правда, изобретатели этой игры, – жители Индии, тоже не то, чтобы имеют белоснежный кожный покров, но все равно они расисты, несомненно. И да, я, конечно, уверена, что всем темнокожим сразу станет легче жить, как только шахматы запретят.Компания L’Oreal тоже вступила в соревнование. Ее маркетологи решили удалить из описания продуктов такие слова, как «белый», «отбеливающий», «светлый», «осветляющий». Дамы, предпочитающие быть блондинками, попробуйте теперь сформулировать свой запрос продавцу при покупке осветляющего шампуня для волос.Успешное наступление борцов с расовой дискриминацией воодушевило и других «борунов и изобличителей». На прошлой неделе глава Союза женщин России Екатерина Лахова (видимо, близкая подруга нашей Айи) рассмотрела в «радужных красивых рекламных щитах» компании «Чистая линия», выпускающей мороженое «Радуга» (о, Боже, снова мороженое! Это просто заговор какой-то) пропаганду ЛГБТ. По мнению бдительной Лаховой гей-пропаганда может скрываться в названии продукта, поэтому необходимо с этим немедленно разобраться.Вы понимаете, к чему мы все стремительно катимся? Еще чуть-чуть и Рижский черный бальзам станет «очень несветлым бальзамом». Сказка про Белоснежку и семь гномов будет вообще переписана, потому что, во-первых, Белоснежка должна быть негритянкой, а, во-вторых, гномы – богатырями (согласитесь, что гном – это вопиющее оскорбление людей, с альтернативным ростом?). Или вот Чебурашка, например. Так себе персонаж. Очень подозрительный. Про какого такого «волшебника» он поет, который прилетит на «голубом (!) вертолете»? Какое такое «бесплатное кино» он детям покажет? Порнуху какую-нибудь? Да еще и эскимо им подарит, не иначе как «Blacky» и «Радугу». А Агата Кристи с ее «Десятью негритятами»? Вот же злобная старушка-расистка! А хоккей?! Этот ужасающий вид спорта, где двенадцать белых негодяев целый час хреначат своими клюшками по черной (!) шайбе!Кстати, я тут подумала, что с «неоскорбительными» цветами-то напряженка получается. Используешь красный – поддерживаешь коммунизм, коричневый – фашизм, голубой – пропаганда гомосексуализма, желтый – азиаты могут обидиться, зеленый – можешь нарваться на непонимание со стороны мусульман, черный – сами понимаете, белый – тоже понятно…Короче, как жить дальше, чтобы кого-нибудь не унизить, ума не приложу… Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: расизм, мороженое — статья прочитана 56 раз Комментарии