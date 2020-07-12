Подарок Покрово-Никольскому храму 🔊 Воспроизвести







Несколько лет назад в морском Покрово-Никольском храме Клайпеды (настоятель протоиерей Григорий Негурица) объединили приносимые сюда прихожанами предметы, связанные с жизнью моряков: воспоминания и дневники тружеников моря, атрибуты морской жизни. И получился своеобразный музей.



Этот морской музей открылся в библиотеке Приходского дома именно 19 декабря, на день Святителя Николая - день памяти одного из наиболее почитаемых христианских святых. Недавно музей пополнился новым красивым экспонатом – моделью парусника, которую изготовил прихожанин Иосиф из Вильнюса.



В храме подарку дали символическое название «Святитель Николай». Ведь Николай Угодник является покровителем всех путешественников и моряков. И храм назван в его честь. Этот морской музей открылся в библиотеке Приходского дома именно 19 декабря, на день Святителя Николая - день памяти одного из наиболее почитаемых христианских святых. Недавно музей пополнился новым красивым экспонатом – моделью парусника, которую изготовил прихожанин Иосиф из Вильнюса.В храме подарку дали символическое название «Святитель Николай». Ведь Николай Угодник является покровителем всех путешественников и моряков. И храм назван в его честь.



Почётный консул Беларуси в Клайпеде и сам в прошлом моряк Николай Логвин тепло отозвался о новом экспонате. Стоит заметить, что Н.Логвин видит музей храма возможным местом встреч и общения православных моряков города. Он считает, что подарок прихожанина станет его хорошим дополнением и украшением.



Возможный прообраз подарка: фрегат «Святой Николай» (1790 год) на украинской марке 2000 года. Парусный фрегат одного из наиболее многочисленных подклассов фрегатов в Российском флоте. К сожалению, во время своего путешествия в приморский город трёхмачтовый корабль получил небольшое повреждение, которое к Празднику моря планируют исправить.Почётный консул Беларуси в Клайпеде и сам в прошлом моряк Николай Логвин тепло отозвался о новом экспонате. Стоит заметить, что Н.Логвин видит музей храма возможным местом встреч и общения православных моряков города. Он считает, что подарок прихожанина станет его хорошим дополнением и украшением. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: подарок, Покрово-Никольский храм География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 135 раз Комментарии