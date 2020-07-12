Фестиваль «Naujasis Baltijos šokis» представил летнюю программу 🔊 Воспроизвести Сцена из спектакля "Pli"







В связи в пандемией коронавируса многие культурные мероприятия в Литве и в мире были отменены. Популярный международный фестиваль современного танца «Naujasis Baltijos šokis» («Новый танец Балтии») также пришлось перенести на осень, а его уличную программу – на весну 2021 года.



Однако, организаторы фестиваля отреагировали на выход страны из карантина и приняли решение провести фестиваль уже сейчас. В первые за всю историю существования проекта организаторы дарят своим преданным поклонникам летнюю танцевальную программу.



Таким образом уже в конце следующей недели в Вильнюсе, Каунасе и Каунасском районе в самых необычных местах будет представлена международная программа «Aerowaves». Проект откроют два танцевальных спектакля, которые обещают быть исключительными и неповторимыми. Однако, организаторы фестиваля отреагировали на выход страны из карантина и приняли решение провести фестиваль уже сейчас. В первые за всю историю существования проекта организаторы дарят своим преданным поклонникам летнюю танцевальную программу.Таким образом уже в конце следующей недели в Вильнюсе, Каунасе и Каунасском районе в самых необычных местах будет представлена международная программа «Aerowaves». Проект откроют два танцевальных спектакля, которые обещают быть исключительными и неповторимыми.



Сцена из спектакля "Pli"







А с 10 по 13 августа зрители смогут увидеть постановку „Механика расстояния“ (Atstumo mechanika) хореографа из Венгрии Мате Месароша. Представление покажут три раза на лестнице вильнюсского музея МО и лестнице галереи Миколаса Жилинскаса в Каунасе.



Все танцевальные спектакли В. Черницки и М. Месароша – бесплатные. Постановки будут проходить на улице, представления специально адаптируются под различные места с целью создать уникальное зрелище для публики.



Более подробная информация о летней программе «Нового танца Балтии» - на сайте



Публикацию подготовила



Агния ПОДМОСТКО,



«Обзор»



Сцена из спектакля "„Механика расстояния“"







LIEPA



07 18 | 19:00 Raudondvario dvaro kiemas



PLI (Čekija) pagal Viktor Černický







07 19 | 19:00 Garliavos Kaimynystės parkas



PLI (Čekija) pagal Viktor Černický







07 20 | 19:00 Prezidentūros kiemas



PLI (Čekija) pagal Viktor Černický







07 21 | 19:00 Prezidentūros kiemas



PLI (Čekija) pagal Viktor Černický



Сцена из спектакля "„Механика расстояния“"







RUGPJŪTIS







08 10 | 19:00 M.Žilinsko galerijos kiemas



Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija







08 12 | 19:00 MO lauke



Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija







08 13 | 19:00 MO lauke



Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija С 18 по 22 июля целых четыре раза под открытым небом в Вильнюсе (во дворе президентского дворца) и Каунасском районе (во дворе усадьбы Раудондварис, в парке «Kaimynystės») публике будет представлена работа «Pli» постановка молодого чешского деятеля искусств Виктора Черницки.А с 10 по 13 августа зрители смогут увидеть постановку „Механика расстояния“ (Atstumo mechanika) хореографа из Венгрии Мате Месароша. Представление покажут три раза на лестнице вильнюсского музея МО и лестнице галереи Миколаса Жилинскаса в Каунасе.Все танцевальные спектакли В. Черницки и М. Месароша – бесплатные. Постановки будут проходить на улице, представления специально адаптируются под различные места с целью создать уникальное зрелище для публики.Более подробная информация о летней программе «Нового танца Балтии» - на сайте newbalticdance.lt 07 18 | 19:00 Raudondvario dvaro kiemasPLI (Čekija) pagal Viktor Černický07 19 | 19:00 Garliavos Kaimynystės parkasPLI (Čekija) pagal Viktor Černický07 20 | 19:00 Prezidentūros kiemasPLI (Čekija) pagal Viktor Černický07 21 | 19:00 Prezidentūros kiemasPLI (Čekija) pagal Viktor Černický08 10 | 19:00 M.Žilinsko galerijos kiemasAtstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija08 12 | 19:00 MO laukeAtstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija08 13 | 19:00 MO laukeAtstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, «Новый танец Балтии», „Naujasis Baltijos šokis“, šokio festivalis — статья прочитана 148 раз Комментарии