Фестиваль «Naujasis Baltijos šokis» представил летнюю программу

В связи в пандемией коронавируса многие культурные мероприятия в Литве и в мире были отменены. Популярный международный фестиваль современного танца «Naujasis Baltijos šokis» («Новый танец Балтии») также пришлось перенести на осень, а его уличную программу – на весну 2021 года.
Однако, организаторы фестиваля отреагировали на выход страны из карантина и приняли решение провести фестиваль уже сейчас. В первые за всю историю существования проекта организаторы дарят своим преданным поклонникам летнюю танцевальную программу.
Таким образом уже в конце следующей недели в Вильнюсе, Каунасе и Каунасском районе в самых необычных местах будет представлена международная программа «Aerowaves». Проект откроют два танцевальных спектакля, которые обещают быть исключительными и неповторимыми.
С 18 по 22 июля целых четыре раза под открытым небом в Вильнюсе (во дворе президентского дворца) и Каунасском районе (во дворе усадьбы Раудондварис, в парке «Kaimynystės») публике будет представлена работа «Pli» постановка молодого чешского деятеля искусств Виктора Черницки.
А с 10 по 13 августа зрители смогут увидеть постановку „Механика расстояния“ (Atstumo mechanika) хореографа из Венгрии Мате Месароша. Представление покажут три раза на лестнице вильнюсского музея МО и лестнице галереи Миколаса Жилинскаса в Каунасе.
Все танцевальные спектакли В. Черницки и М. Месароша – бесплатные. Постановки будут проходить на улице, представления специально адаптируются под различные места с целью создать уникальное зрелище для публики.
Более подробная информация о летней программе «Нового танца Балтии» - на сайте newbalticdance.lt.
Публикацию подготовила
Агния ПОДМОСТКО,
«Обзор»
07 18 | 19:00 Raudondvario dvaro kiemas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
07 19 | 19:00 Garliavos Kaimynystės parkas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
07 20 | 19:00 Prezidentūros kiemas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
07 21 | 19:00 Prezidentūros kiemas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
08 10 | 19:00 M.Žilinsko galerijos kiemas
Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija
08 12 | 19:00 MO lauke
Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija
08 13 | 19:00 MO lauke
Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija
А с 10 по 13 августа зрители смогут увидеть постановку „Механика расстояния“ (Atstumo mechanika) хореографа из Венгрии Мате Месароша. Представление покажут три раза на лестнице вильнюсского музея МО и лестнице галереи Миколаса Жилинскаса в Каунасе.
Все танцевальные спектакли В. Черницки и М. Месароша – бесплатные. Постановки будут проходить на улице, представления специально адаптируются под различные места с целью создать уникальное зрелище для публики.
Более подробная информация о летней программе «Нового танца Балтии» - на сайте newbalticdance.lt.
Публикацию подготовила
Агния ПОДМОСТКО,
«Обзор»
LIEPA
07 18 | 19:00 Raudondvario dvaro kiemas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
07 19 | 19:00 Garliavos Kaimynystės parkas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
07 20 | 19:00 Prezidentūros kiemas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
07 21 | 19:00 Prezidentūros kiemas
PLI (Čekija) pagal Viktor Černický
RUGPJŪTIS
08 10 | 19:00 M.Žilinsko galerijos kiemas
Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija
08 12 | 19:00 MO lauke
Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija
08 13 | 19:00 MO lauke
Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija