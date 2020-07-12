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Фестиваль «Naujasis Baltijos šokis» представил летнюю программу

Сцена из спектакля "Pli"




В связи в пандемией коронавируса многие культурные мероприятия в Литве и в мире были отменены. Популярный международный фестиваль современного танца «Naujasis Baltijos šokis» («Новый танец Балтии») также пришлось перенести на осень, а его уличную программу – на весну 2021 года.

Однако, организаторы фестиваля отреагировали на выход страны из карантина и приняли решение провести фестиваль уже сейчас. В первые за всю историю существования проекта организаторы дарят своим преданным поклонникам летнюю танцевальную программу.

Таким образом уже в конце следующей недели в Вильнюсе, Каунасе и Каунасском районе в самых необычных местах будет представлена международная программа «Aerowaves». Проект откроют два танцевальных спектакля, которые обещают быть исключительными и неповторимыми.
С 18 по 22 июля целых четыре раза под открытым небом в Вильнюсе (во дворе президентского дворца) и Каунасском районе (во дворе усадьбы Раудондварис, в парке «Kaimynystės») публике будет представлена работа «Pli» постановка молодого чешского деятеля искусств Виктора Черницки.

Сцена из спектакля "Pli"




А с 10 по 13 августа зрители смогут увидеть постановку „Механика расстояния“ (Atstumo mechanika) хореографа из Венгрии Мате Месароша. Представление покажут три раза на лестнице вильнюсского музея МО и лестнице галереи Миколаса Жилинскаса в Каунасе.

Все танцевальные спектакли В. Черницки и М. Месароша – бесплатные. Постановки будут проходить на улице, представления специально адаптируются под различные места с целью создать уникальное зрелище для публики.

Более подробная информация о летней программе «Нового танца Балтии» - на сайте newbalticdance.lt.

Публикацию подготовила

Агния ПОДМОСТКО,

«Обзор»

Сцена из спектакля "„Механика расстояния“"




LIEPA

07 18 | 19:00 Raudondvario dvaro kiemas

PLI (Čekija) pagal Viktor Černický



07 19 | 19:00 Garliavos Kaimynystės parkas

PLI (Čekija) pagal Viktor Černický



07 20 | 19:00 Prezidentūros kiemas

PLI (Čekija) pagal Viktor Černický



07 21 | 19:00 Prezidentūros kiemas

PLI (Čekija) pagal Viktor Černický

Сцена из спектакля "„Механика расстояния“"




RUGPJŪTIS



08 10 | 19:00 M.Žilinsko galerijos kiemas

Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija



08 12 | 19:00 MO lauke

Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija



08 13 | 19:00 MO lauke

Atstumo mechanika pagal Máté Mészáros / SÍN produkcija
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, «Новый танец Балтии», „Naujasis Baltijos šokis“, šokio festivalis
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добавлена сегодня, 12 июля, 10:00

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