Адвоката возмутила новая версия загадочной гибели группы Дятлова 🔊 Воспроизвести Фото © VK / Тайна перевала Дятлова и загадка Горы мертвецов



Он уверен, что из материалов дела исчезли результаты важной экспертизы, в корне меняющей его суть, сообщает



Евгений Черноусов, адвокат Фонда памяти группы Дятлова, прокомментировал Лайфу новую версию по поводу причины смерти туристов. Её сегодня озвучили в Генпрокуратуре. Юрист высказал свои предположения о том, что же случилось в ту роковую ночь на перевале 61 год назад.



Адвокат представляет интересы трёх родственников погибших, в том числе родной сестры Игоря Дятлова, и оказывает помощь, чтобы добиться детального расследования. Он с уверенностью заявил, что в 1959 году в горах произошла техногенная катастрофа. Защитник полагает, что взорвалась ракета, образовалось ядовитое облако, которое спустилось в то место, где расположилась группа из девяти человек. Он уверен, что из материалов дела исчезли результаты важной экспертизы, в корне меняющей его суть, сообщает ЛАЙФ Евгений Черноусов, адвокат Фонда памяти группы Дятлова, прокомментировал Лайфу новую версию по поводу причины смерти туристов. Её сегодня озвучили в Генпрокуратуре. Юрист высказал свои предположения о том, что же случилось в ту роковую ночь на перевале 61 год назад.Адвокат представляет интересы трёх родственников погибших, в том числе родной сестры Игоря Дятлова, и оказывает помощь, чтобы добиться детального расследования. Он с уверенностью заявил, что в 1959 году в горах произошла техногенная катастрофа. Защитник полагает, что взорвалась ракета, образовалось ядовитое облако, которое спустилось в то место, где расположилась группа из девяти человек. — И когда они почувствовали, что стали кашлять и задыхаться, они, конечно, с ужасом начали выбираться, разрезали всё, были без верхней одежды, без обуви. Рванули туда, вниз, это было ночью. Они бежали туда, к лесу, там было обледенение и были камни. Когда ночью бежали, спотыкались и падали. Но они еле двигались, они умирали. Они умерли в таких позах от отравления внутренних органов, — полагает Черноусов.



Адвокат уверен, что командование знало о техногенной катастрофе и прилетело туда. Поиски производились якобы в обстановке секретности. Пятерых нашли сразу, а ещё четверых обнаружили только 5 мая — спустя два месяца. Не было возбуждено и уголовное дело. Адвокат уверен, что, когда всё-таки это произошло, не указали статью и убрали материалы в сейф. Лишь спустя 15 лет они появились в архиве. Кроме того, по мнению юриста, из папок убрали результаты экспертизы об отравлении. Он уверен, что была дана команда списать гибель группы Дятлова на мороз.



Черноусов призвал возбудить реальное дело, чтобы в первую очередь проверить техногенную версию об отравлении.



— Сейчас, когда родственники активизируют действия, прокуратура спустя 61 год получила согласие на проверку. И сегодня прокуроры должны были вынести постановление об отмене и направить в СК для проведения расследования. Но они этого не сделали. Они до этого убрали гистологическую экспертизу. А убрали её, потому что это отравление этим топливом. Почистили дело, называется, — сказал адвокат.



Он подчеркнул, что родственники никогда не согласятся с такой позицией, они считают, что над ними "продолжают издевательства", не верят в объективность новой проверки по делу. Защитник отметил, что 22 июня на имя генерального прокурора РФ было написано обращение, однако ответа до сих пор не получено.



— Родственники не инициировали эту проверку, это они, видимо, для пиара сделали. Вы что на них ссылаетесь? Я знаю родственников, никто из них это не согласовал, — заключил Черноусов.



Напомним, что в Генпрокуратуре ранее также объяснили странные травмы у некоторых погибших дятловцев. Их объяснили сдавливанием тел под огромным слоем снега. life.ru Категории: история, чп и криминал, в России Ключевые слова: гибель, группа, версия, дятлов География: Россия — статья прочитана 148 раз Комментарии