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Капитан Америка покончил с собой. Тридцатое самоубийство среди бойцов спецназа США
Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка покончил с собой на глазах у супруги, сообщает РИА Новости со ссылкой на FoxNews.
Мужчина шесть раз был в Афганистане и столько же в других горячих точках. Недавно он переехал в Вашингтон, чтобы начать работать в Пентагоне. Друзья, с которыми он служил, сравнивали Маркесано с супергероем из комиксов Капитаном Америкой. По их словам, мужчина так и не смог оправиться после поездок в Афганистан.
По информации телеканала, Маркесано покончил с собой 6 июля после того, как вернулся с обеда с бывшим командиром. Это самоубийство стало тридцатым по счету среди бойцов батальона 2-508.
У мужчины осталось трое маленьких детей. Ему было 34 года. Он находился на действительной службе. Маркесано был удостоен зеленого берета, а также награжден медалью "Серебряная звезда".
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, в мире
Ключевые слова: спецназ, США, самоубийство
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