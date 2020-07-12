Капитан Америка покончил с собой. Тридцатое самоубийство среди бойцов спецназа США 🔊 Воспроизвести © AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino Американский военный. Архивное фото



Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка покончил с собой на глазах у супруги, сообщает



Мужчина шесть раз был в Афганистане и столько же в других горячих точках. Недавно он переехал в Вашингтон, чтобы начать работать в Пентагоне. Друзья, с которыми он служил, сравнивали Маркесано с супергероем из комиксов Капитаном Америкой. По их словам, мужчина так и не смог оправиться после поездок в Афганистан.



По информации телеканала, Маркесано покончил с собой 6 июля после того, как вернулся с обеда с бывшим командиром. Это самоубийство стало тридцатым по счету среди бойцов батальона 2-508.



У мужчины осталось трое маленьких детей. Ему было 34 года. Он находился на действительной службе. Маркесано был удостоен зеленого берета, а также награжден медалью "Серебряная звезда". Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка покончил с собой на глазах у супруги, сообщает РИА Новости со ссылкой на FoxNews.Мужчина шесть раз был в Афганистане и столько же в других горячих точках. Недавно он переехал в Вашингтон, чтобы начать работать в Пентагоне. Друзья, с которыми он служил, сравнивали Маркесано с супергероем из комиксов Капитаном Америкой. По их словам, мужчина так и не смог оправиться после поездок в Афганистан.По информации телеканала, Маркесано покончил с собой 6 июля после того, как вернулся с обеда с бывшим командиром. Это самоубийство стало тридцатым по счету среди бойцов батальона 2-508.У мужчины осталось трое маленьких детей. Ему было 34 года. Он находился на действительной службе. Маркесано был удостоен зеленого берета, а также награжден медалью "Серебряная звезда". РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в мире Ключевые слова: спецназ, США, самоубийство — статья прочитана 200 раз Комментарии