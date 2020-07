На iPhone по всему миру произошел сбой 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Валерий Мельников



На устройствах Apple по всему миру произошел технический сбой, пишет



В соцсетях владельцы iPhone и iPad рассказали о неудачных попытках запустить некоторые приложения: Viber, Spotify, Pinterest, Tinder и другие. По их словам, при нажатии на иконку программы открывались, однако вылетали через несколько секунд.



What’s happening with my iPhone right now, I’ve heard many people on the #ios14beta2 , and this issue just started to occur half an hour ago for everyone pic.twitter.com/y3nkHdV4R6 — Akhil Taneja (@TanejaAkhil) July 10, 2020



