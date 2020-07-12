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Эрдоган заявил, что мнение других стран не изменит решение о смене статуса Айя-Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган © EPA-EFE/TURKISH PRESIDNET PRESS OFFICE


Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что мнение других государств не изменит решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

"Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - приводит слова турецкого лидера ТАСС со ссылкой на Anadolu.

В пятницу Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.
ТАСС
Категории: культура, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: Турция, Собор, мечеть, госсовет, София
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добавлена вчера, 11 июля, 20:58

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