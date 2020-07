Видеоэссе Артура Джафа в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести







Вчера в вильнюсском Центре современного искусства (ŠMC) состоялось открытие выставки афроамериканского видеохудожника Артура Джафа (Arthur Jafa).



Артур Джафа – известен во всём мире своими эмоциональными и актуальными видеоинсталляциями. Основной замысел произведений видеохудожника - продемонстрировать зрителю современное положение афроамериканского народа.



Видеохудожник в своих работах смело экспериментирует с разными культурными явлениями. Так, в 2016 году его семиминутный фильм „Любовь это сообщение, сообщение это смерть“ (Love Is The Message, The Message Is Death) произвёл впечатляющий эффект на зрителей. Всё дело в том, что А. Джафа создаёт богатые коллажи кадров.



Видеохудожник использует современную музыку, исторические видео моменты, вырезки из новостных репортажей и из своего личного видеоархива. Каждый фрагмент его короткометражных фильмов - это своеобразное сообщение, рассказ, который изумляет и озадачивает. У литовского зрителя есть возможность познакомиться с двумя работами А. Джафа.



Видеоинсталляция „Мечты холоднее, чем смерть“ (Dreams are Colder than Death) впервые была представлена публике в 2013 году. Видеопроизведение напоминает документальное эссе. Автор рассуждает, каково это быть чернокожим в 21 веке. Монолог видеохудожника сопровождается кадрами воды, фотографиями космоса, а также в фильме используются тёплые тона и изображение солнца.



Вторая работа А. Джафа называется „akingdoncomethas“. По словам видеохудожника, „akingdoncomethas“ это движение и реакция, которая заряжена радостью и эмоциями. В фильме продемонстрирована история о том, как из боли и насилия рождается музыка, религия и сообщество.



В одном из интервью А. Джафа сказал: „Они нас бьют - мы это превращаем в искусство“. Видеохудожник представляет свой способ борьбы с расизмом и любого рода несправедливостью. А. Джафа не считает себя активистом, он просто хочет, чтобы в будущем люди научились принимать других, и этот замысел можно увидеть в его работах.



Артур Джафа сотрудничает с музыкантами, режиссёрами и писателями. Не давно он снял клип на песню „Омой нас своей кровью“ (Wash Us In The Blood) для американского исполнителя хип-хопа, рэпера Канье Уэста (Kanye West). Также видеохудожник является лауреатом ряда международных премий: это главная награда Венецианского кинофестиваля „Золотой лев“, награда от национального американского кинофестиваля независимого кино „Сандэнс“ (Sundance Film Festival) и многие другие.



Выставку можно посетить в Центре современного искусства (ŠMC) до 30 августа 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор"