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Баскетбольный «Зенит» подписал контракт с литовским центровым Артурасом Гудайтисом

Сине-бело-голубые подписали соглашение с 27-летним центровым Артурасом Гудайтисом, который дважды становился чемпионом Литвы. Спортсмен будет выходить на паркет за команду с берегов Невы на протяжении двух сезонов.



Петербургский баскетбольный «Зенит» представил нового игрока — 27-летнего центрового Артураса Гудайтиса. Соглашение со спортсменом рассчитано на два года, сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Отметим, Гудайтис дважды становился чемпионом Литвы в составе «Жальгириса». А летом 2015 года он и вовсе выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под 47-м номером «Филадельфией Сиксерс».

«Я очень рад и готов присоединиться к "Зениту", организации, готовой сделать большой шаг вперед. Не могу дождаться, чтобы начать работать с одним из лучших тренеров в Европе — Хави Паскуалем», — отметил Гудайтис.
Главный тренер сине-бело-голубых Хави Паскуаль добавил, что клуб очень рад появлению такого игрока. Гудайтис, по словам Паскуаля, очень развит технически и физически и умеет и любит атаковать кольцо различными способами.

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали о том, что сине-бело-голубые объявили об уходе из команды центрового Колтона Айверсона. Клуб поблагодарил баскетболиста за прекрасный сезон и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Категории: спорт
Ключевые слова: контракт, «Зенит», Баскетбольный, центровой, Артурас Гудайтис
География: Россия, Санкт-Петербург
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добавлена сегодня, 11 июля, 15:20

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