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Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Бездумное использование антибиотиков чревато "страшными последствиями", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме.
Он отметил, что некоторые врачи назначают такие медикаменты для лечения и даже профилактики вирусных инфекций, однако в итоге это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Так, антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, дав дорогу размножаться другим патогенным организмам "без конкуренции", считает Комаровский.
"Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких", — пояснил терапевт.
Он также добавил, что существует заблуждение о необходимости вкалывать себе антибиотик, чтобы тот усвоился организмом. Врач подчеркнул, что современные препараты "прекрасно всасываются" желудочно-кишечным трактом.
РИА Новости
Категории: здоровье
Ключевые слова: антибиотики
Комментарии
Йонас
11 июля, 20:07
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Все эти доктора зависимы от многих поэтому верить им тоже нельзя. Более того в нашем мире лжи верить нельзя никому. Всю информацию надо тщательно фильтровать и перепроверять по десять раз. Помните Италию плачущие врачи военные автомобили,гробы якобы всвязи с коронавирусом. Оказалось ложь ни какой эпидемии не было. Это были жертвы различных землетрясений которые произошли в Италии ранее. Это были старые съемки и фэйковые репортажи. Это была ложь СМИ.
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