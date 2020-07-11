Генпрокуратура России объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова 🔊 Воспроизвести Фото: Павел Лисицын / РИА Новости



Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает



По его словам, из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Кроме того, причиной гибели стало и то, что группа ушла на 50 метров от своего расположения, но видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.



Следователи провели эксперимент, подтвердивший, что с закрытыми глазами найти палатку, даже если знаешь, в каком она направлении, невозможно. Поэтому туристы решили спуститься дальше и разжечь костер. При попытке возвращения к лагерю они замерзли, так как температура была около минус 40-45 градусов. Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости. По его словам, из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Кроме того, причиной гибели стало и то, что группа ушла на 50 метров от своего расположения, но видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.Следователи провели эксперимент, подтвердивший, что с закрытыми глазами найти палатку, даже если знаешь, в каком она направлении, невозможно. Поэтому туристы решили спуститься дальше и разжечь костер. При попытке возвращения к лагерю они замерзли, так как температура была около минус 40-45 градусов.



Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов. Планировалось проведение девяти экспертиз. Назывались три главные версии случившегося — лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган.



Эта информация, опубликованная порталом



Вот лишь некоторые из комментариев:



* Так погибшие туристы ещё и в разных местах находились.



Почему они в панике бежали. куда, зачем от чего?



Тем более не первоходки!



* Травмы несовместимые с жизнью тоже лавина нанесла? Мдаа, зачем маразм за истину выдавать?



* Какая лавина при - 40, кто раскроет тайну, тому Нобелевскую премию...желающих завтра будут тысячи, и столько же версий... а саму тайну никто никогда не откроет... ибо в этой истории всё не так просто...



* По физике лавина под себя гребёт, либо накрывает, а они в разброс на поверхности все лежали, а кто то вообще далеко от всей группы был, кажется девушка...



* Они полезли на священную гору и Манси их за это перебили. Это сразу было настолько очевидно, что нескольких Манси сразу загребли в кутузку. Потом пришла директива из Москвы - отпустить. Почему - неизвестно. По некоторым сведениям, Хрущев был на четверть Манси.



* Хрущ был на четверть из кукурузы. «Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — озвучил вывод Курьяков.Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов. Планировалось проведение девяти экспертиз. Назывались три главные версии случившегося — лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган.Эта информация, опубликованная порталом Lenta.ru , не будила пользователей ресурса.Вот лишь некоторые из комментариев: Категории: чп и криминал Ключевые слова: перевал Дятлова География: Россия, Москва — статья прочитана 203 раза Комментарии