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Литва и Азербайджан обсудили двустороннее сотрудничество

Фото urm.lt




10 июля состоялось шестое удалённое заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Литвы и Азербайджана, на котором председательствовали министр иностранных дел Линас Линкявичюс и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ноябре мы будем отмечать 25-ю годовщину дипломатических отношений между нашими странами. Можно констатировать, что в течение этого периода мы немало совершили для развития наших двусторонних связей. Более тесное сотрудничество Азербайджана с Европейским Союзом открыло бы новые возможности для обеих стран, поэтому желаю, чтобы как можно скорее были завершены переговоры по поводу нового соглашения о сотрудничестве", – отметил министр Л. Линкявичюс.
В ходе заседания, как сообщается на сайте МИДа Литвы, обсуждалось сотрудничество Литвы и Азербайджана в сферах торговли, инвестиций, инноваций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Обращается внимание также и на то, что Литва и Азербайджан активно реализуют проекты ЕС "Близнецы" – скоро начнут осуществляться два новых проекта, так что их общее количество достигнет 11.

Двусторонняя торговля Литвы и Азербайджана в 2019 году составила свыше 43 млн. евро. Экспорт товаров из Литвы почти достиг 41 млн. евро, а импорт – 2,5 млн. евро. По сравнению с 2018 годом экспорт из Литвы в Азербайджан возрос почти на 57 процентов, а импорт из этой страны снизился почти на 17 процентов.

Литва и Азербайджан завязали дипломатические отношения 27 ноября 1995 года.
Инф. «Обзора»
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Литва, Азербайджан, двустороннее, сотрудничествоЮ товарооборот
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добавлена сегодня, 11 июля, 11:20

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