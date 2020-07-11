«Почему так трудно любить?» 🔊 Воспроизвести Л.Гуоке В ультрамодном вильнюсском Музее современного искусства «MO» уже более трёх недель действует оригинальная выставка под чутким названием «Почему так трудно любить?» (Kodėl taip sunku mylėti?)



Почему так трудно любить? На этот вопрос пытаются найти ответ голландская мультимедийная художница Саскиа Боддеке (Saskia Boddeke) и один из самых значимых режиссёров в мире современного искусства Питер Гринуэй (Peter Greenaway) - они же и являются кураторами данной выставки.



Питер Гринуэй известен всему миру из-за своего эстетического и философского художественного стиля. Фильмы видеохудожника - это соотношение живого и безжизненного, вечный поиск баланса между добром и злом, его работы также затрагивают современные социальные проблемы общества. Почему так трудно любить? На этот вопрос пытаются найти ответ голландская мультимедийная художница Саскиа Боддеке (Saskia Boddeke) и один из самых значимых режиссёров в мире современного искусства Питер Гринуэй (Peter Greenaway) - они же и являются кураторами данной выставки.Питер Гринуэй известен всему миру из-за своего эстетического и философского художественного стиля. Фильмы видеохудожника - это соотношение живого и безжизненного, вечный поиск баланса между добром и злом, его работы также затрагивают современные социальные проблемы общества.



Каждая выставка это маленькая история. Саскиа Боддеке и Питер Гринуэй своей совместной работай хотели продемонстрировать как важно помнить о равных правах и уважении друг к другу, особенно сейчас когда политические отношения разных стран остры.



Работы известных литовских художников гармонично вписываются и дополняют экспозицию. Например, картина Вилмантаса Марцинкявичюса (Vilmantas Marcinkevičius) „Ангелы и девочка“ (Angelai ir mergaitė); изображение рассказывает о родительской любви к своим детям и о том, как важно защитить своего ребёнка. Однако, не всем удаётся спасти ребёнка и уйти от трагедии, этой теме и посвящена картина.



"Ангелы и девочка"



Лаура Гуоке (Laura Guokė) известна своими портретными работами. Её картины „Моника“ и „Рима с Мухаммедом Ахмедом“ (Monica ir Rima su Muhammedu Ahmedu) задают посетителю вопрос; почему так тяжело на территорию своего дома впустить людей другой культуры, которые лишились всего и были вынуждены покинуть свою страну и дома? Цикл работ в очередной раз напоминает, что нужно быть толерантнее к другим.



В экспозиции также представлены работы таких художников, как Стасис Эйдригявичюс (Stasys Eidrigevicius), Андрюс Закараускас (Andrius Zakarauskas), браться-близнецы Альгирдас и Ремигиюс Гатавецкасы (Algirdas ir Remigijus Gataveckai), Шарунас Саука (Šarūnas Sauka), Эгле Куцкайте (Eglė Kuckaitė) и многие другие работы, которые также изысканы и особенны.



Площадка музея похожа на один большой перформанс. Посетители могут перемещаться по выставке в удобном им направлении, ведь чёткого маршрута у экспозиции нет.



Стоит обратить внимание на то, что в выставочном зале темно, есть мерцающий свет и бассейн, поэтому нужно быть внимательными и осторожными.



Посетить выставку можно до 31 января 2021 года.



Фото автора



Видеофильм Видеофильм "Жизнь вместе" Римма с Мухамедом Ахмедом Экспозиция представляет собой разнообразное сочетание всех видов искусства; мультимедийный фильм, живопись известных литовских художников, фотография, игра со светом и многое другое.Каждая выставка это маленькая история. Саскиа Боддеке и Питер Гринуэй своей совместной работай хотели продемонстрировать как важно помнить о равных правах и уважении друг к другу, особенно сейчас когда политические отношения разных стран остры.Работы известных литовских художников гармонично вписываются и дополняют экспозицию. Например, картина Вилмантаса Марцинкявичюса (Vilmantas Marcinkevičius) „Ангелы и девочка“ (Angelai ir mergaitė); изображение рассказывает о родительской любви к своим детям и о том, как важно защитить своего ребёнка. Однако, не всем удаётся спасти ребёнка и уйти от трагедии, этой теме и посвящена картина.Серия фотографий Угнюса Гелгуды (Ugnius Gelguda) „Жизнь вместе“ (Gyvenimas kartu) продолжает тему любви и демонстрирует её формы. На фотографиях показаны разные люди у которых одна цель – быть счастливыми, а главное, находиться в безопасном обществе.Лаура Гуоке (Laura Guokė) известна своими портретными работами. Её картины „Моника“ и „Рима с Мухаммедом Ахмедом“ (Monica ir Rima su Muhammedu Ahmedu) задают посетителю вопрос; почему так тяжело на территорию своего дома впустить людей другой культуры, которые лишились всего и были вынуждены покинуть свою страну и дома? Цикл работ в очередной раз напоминает, что нужно быть толерантнее к другим.В экспозиции также представлены работы таких художников, как Стасис Эйдригявичюс (Stasys Eidrigevicius), Андрюс Закараускас (Andrius Zakarauskas), браться-близнецы Альгирдас и Ремигиюс Гатавецкасы (Algirdas ir Remigijus Gataveckai), Шарунас Саука (Šarūnas Sauka), Эгле Куцкайте (Eglė Kuckaitė) и многие другие работы, которые также изысканы и особенны.Площадка музея похожа на один большой перформанс. Посетители могут перемещаться по выставке в удобном им направлении, ведь чёткого маршрута у экспозиции нет.Стоит обратить внимание на то, что в выставочном зале темно, есть мерцающий свет и бассейн, поэтому нужно быть внимательными и осторожными.Посетить выставку можно до 31 января 2021 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: музей современного искусства, «MO», Kodėl taip sunku mylėti? Питер ГринуэйЭ Peter Greenaway География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 192 раза Комментарии