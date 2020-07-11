Почему так трудно любить? На этот вопрос пытаются найти ответ голландская мультимедийная художница Саскиа Боддеке (Saskia Boddeke) и один из самых значимых режиссёров в мире современного искусства Питер Гринуэй (Peter Greenaway) - они же и являются кураторами данной выставки.
Питер Гринуэй известен всему миру из-за своего эстетического и философского художественного стиля. Фильмы видеохудожника - это соотношение живого и безжизненного, вечный поиск баланса между добром и злом, его работы также затрагивают современные социальные проблемы общества.
Экспозиция представляет собой разнообразное сочетание всех видов искусства; мультимедийный фильм, живопись известных литовских художников, фотография, игра со светом и многое другое.
Каждая выставка это маленькая история. Саскиа Боддеке и Питер Гринуэй своей совместной работай хотели продемонстрировать как важно помнить о равных правах и уважении друг к другу, особенно сейчас когда политические отношения разных стран остры.
Работы известных литовских художников гармонично вписываются и дополняют экспозицию. Например, картина Вилмантаса Марцинкявичюса (Vilmantas Marcinkevičius) „Ангелы и девочка“ (Angelai ir mergaitė); изображение рассказывает о родительской любви к своим детям и о том, как важно защитить своего ребёнка. Однако, не всем удаётся спасти ребёнка и уйти от трагедии, этой теме и посвящена картина.
Лаура Гуоке (Laura Guokė) известна своими портретными работами. Её картины „Моника“ и „Рима с Мухаммедом Ахмедом“ (Monica ir Rima su Muhammedu Ahmedu) задают посетителю вопрос; почему так тяжело на территорию своего дома впустить людей другой культуры, которые лишились всего и были вынуждены покинуть свою страну и дома? Цикл работ в очередной раз напоминает, что нужно быть толерантнее к другим.
В экспозиции также представлены работы таких художников, как Стасис Эйдригявичюс (Stasys Eidrigevicius), Андрюс Закараускас (Andrius Zakarauskas), браться-близнецы Альгирдас и Ремигиюс Гатавецкасы (Algirdas ir Remigijus Gataveckai), Шарунас Саука (Šarūnas Sauka), Эгле Куцкайте (Eglė Kuckaitė) и многие другие работы, которые также изысканы и особенны.
Площадка музея похожа на один большой перформанс. Посетители могут перемещаться по выставке в удобном им направлении, ведь чёткого маршрута у экспозиции нет.
Стоит обратить внимание на то, что в выставочном зале темно, есть мерцающий свет и бассейн, поэтому нужно быть внимательными и осторожными.
Посетить выставку можно до 31 января 2021 года.
Фото автора
Каждая выставка это маленькая история. Саскиа Боддеке и Питер Гринуэй своей совместной работай хотели продемонстрировать как важно помнить о равных правах и уважении друг к другу, особенно сейчас когда политические отношения разных стран остры.
Работы известных литовских художников гармонично вписываются и дополняют экспозицию. Например, картина Вилмантаса Марцинкявичюса (Vilmantas Marcinkevičius) „Ангелы и девочка“ (Angelai ir mergaitė); изображение рассказывает о родительской любви к своим детям и о том, как важно защитить своего ребёнка. Однако, не всем удаётся спасти ребёнка и уйти от трагедии, этой теме и посвящена картина.
Лаура Гуоке (Laura Guokė) известна своими портретными работами. Её картины „Моника“ и „Рима с Мухаммедом Ахмедом“ (Monica ir Rima su Muhammedu Ahmedu) задают посетителю вопрос; почему так тяжело на территорию своего дома впустить людей другой культуры, которые лишились всего и были вынуждены покинуть свою страну и дома? Цикл работ в очередной раз напоминает, что нужно быть толерантнее к другим.
В экспозиции также представлены работы таких художников, как Стасис Эйдригявичюс (Stasys Eidrigevicius), Андрюс Закараускас (Andrius Zakarauskas), браться-близнецы Альгирдас и Ремигиюс Гатавецкасы (Algirdas ir Remigijus Gataveckai), Шарунас Саука (Šarūnas Sauka), Эгле Куцкайте (Eglė Kuckaitė) и многие другие работы, которые также изысканы и особенны.
Площадка музея похожа на один большой перформанс. Посетители могут перемещаться по выставке в удобном им направлении, ведь чёткого маршрута у экспозиции нет.
Стоит обратить внимание на то, что в выставочном зале темно, есть мерцающий свет и бассейн, поэтому нужно быть внимательными и осторожными.
Посетить выставку можно до 31 января 2021 года.
Фото автора