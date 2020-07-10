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Список аграриев на выборах возглавит премьер Саулюс Сквернялис
В пятницу совет правящей партии "Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) утвердил три первых позиции списка кандидатов на выборы в сейм, его возглавит беспартийный премьер Саулюс Сквернялис.
"Результаты рейтингования будут в понедельник. Факт заключается в том, что первый, второй и третий кандидаты уже установлены, утверждены советом. Первый – Саулюс Сквернялис, второй – Рамунас Карбаускис , третий – Аурелиюс Верига", – заявил журналистам после заседания совета ЛСКЗ Р. Карбаускис.
"Мотивами является известность и поддержка общественности", – комментировал решение совета лидер "аграриев".
Оставшиеся позиции в списке рейтингуются на заседании совета в пятницу, результаты будут опубликованы в понедельник.
Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.
География: Литва
Комментарии
Тимур
10 июля, 20:03
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Альфред Нобель "...демократия стадо идиотов под управлением подонков".
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