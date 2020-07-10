Список аграриев на выборах возглавит премьер Саулюс Сквернялис 🔊 Воспроизвести



В пятницу совет правящей партии "Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) утвердил три первых позиции списка кандидатов на выборы в сейм, его возглавит беспартийный премьер Саулюс Сквернялис.



"Результаты рейтингования будут в понедельник. Факт заключается в том, что первый, второй и третий кандидаты уже установлены, утверждены советом. Первый – Саулюс Сквернялис, второй – Рамунас Карбаускис , третий – Аурелиюс Верига", – заявил журналистам после заседания совета ЛСКЗ Р. Карбаускис.



"Мотивами является известность и поддержка общественности", – комментировал решение совета лидер "аграриев".



Оставшиеся позиции в списке рейтингуются на заседании совета в пятницу, результаты будут опубликованы в понедельник.



Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. В пятницу совет правящей партии "Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) утвердил три первых позиции списка кандидатов на выборы в сейм, его возглавит беспартийный премьер Саулюс Сквернялис."Результаты рейтингования будут в понедельник. Факт заключается в том, что первый, второй и третий кандидаты уже установлены, утверждены советом. Первый – Саулюс Сквернялис, второй – Рамунас Карбаускис , третий – Аурелиюс Верига", – заявил журналистам после заседания совета ЛСКЗ Р. Карбаускис."Мотивами является известность и поддержка общественности", – комментировал решение совета лидер "аграриев".Оставшиеся позиции в списке рейтингуются на заседании совета в пятницу, результаты будут опубликованы в понедельник.Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии