Аграрии Литвы расторгают соглашение с социал-трудовиками о совместных кандидатах 🔊 Воспроизвести



Правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) расторгает соглашение с "социал-трудовиками" о выдвижении общих кандидатов на парламентских выборах.



Такое решение в пятницу принял совет партии "аграриев".



Партия сообщила, что такое решение было принято в связи с "расхождением во мнении при голосовании по существенным ценностям, при принятии законов, реализующих программные установки ЛСКЗ".



"В совете ЛСКЗ выражена озабоченность тем, что во время минувшего заседания совета, на котором было принято решение выдвигать общих кандидатов с партнерами по коалиции, члены Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) не поддержали фракцию ЛСКЗ при голосовании в сейме по существенным ценностным вопросам, особенно по тем, которые связаны с политикой в сфере здравоохранения, со снижением потребления алкоголя", – цитируются в пресс-релизе партии слова главы ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса. Правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) расторгает соглашение с "социал-трудовиками" о выдвижении общих кандидатов на парламентских выборах.Такое решение в пятницу принял совет партии "аграриев".Партия сообщила, что такое решение было принято в связи с "расхождением во мнении при голосовании по существенным ценностям, при принятии законов, реализующих программные установки ЛСКЗ"."В совете ЛСКЗ выражена озабоченность тем, что во время минувшего заседания совета, на котором было принято решение выдвигать общих кандидатов с партнерами по коалиции, члены Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) не поддержали фракцию ЛСКЗ при голосовании в сейме по существенным ценностным вопросам, особенно по тем, которые связаны с политикой в сфере здравоохранения, со снижением потребления алкоголя", – цитируются в пресс-релизе партии слова главы ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса. "Людям, которые ждут реализации нашей программы и поддерживают нашу политику, сложно было бы объяснить, почему те или иные лица, публично не поддерживающие наши ценности или даже голосующие против них, выдвигаются как общие кандидаты", – сказал Р. Карбаускис.



В конце весенней сессии социал-трудовики были единственными представителями правящих, поддержавшие либерализацию потребления алкоголя – в пляжных кафе разрешили продавать слабый алкоголь.



Как говорится в сообщении "аграриев", остается в силе решение о том, что вместе с партией "Благополучная Литва" кандидатом в сейм выдвигается лидер этой партии Наглис Путейкис, а с "аграриями" на парламентские выборы пойдут члены фракции социал-трудовиков Антанас Винкус и Риманте Шалашявичюте.



"Остается в силе решение в трех одномандатных округах не выдвигать кандидатов ЛСКЗ и поддержать кандидатов Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС)", – утверждает Р. Карбаускис.



"Невзирая на все сложившиеся обстоятельства, совет ЛСКЗ благодарит членов Литовской социал-демократической трудовой партии за совместную работу в сейме и в правительстве по реализации правительственной программы, и желает коллегам успеха на предстоящих парламентских выборах", – говорится в сообщении.



Между тем, представителям ИАПЛ-СХС в сейме совет "выразил сердечную благодарность" за совместную работу и поддержку по существенным ценностным вопросам.



Ранее в июне правящие "аграрии" и социал-трудовики заявили, что в некоторых округах будут совместно выдвигать кандидатов в сейм.



Среди совместных кандидатов партий были названы председатель социал-трудовиков Гедиминас Киркилас, а также Римантас Синкявичюс, Риманта Шалашевичюте, министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис, Антанас Винкус.



Выборы в сейм состоятся 11 октября.



"Аграриев", социал-трудовиков и ИАПЛ-СХС объединяет соглашение о правящей коалиции. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии