Президент Литвы поддержал решение Сейма, что площадь Лукишкес - не место для пляжа

Глава Литовского государства усмотрел недостатки в процессе принятия закона, но решение подписать его аргументировал стремлением "не пускаться в политические интриги, которых и так хватает в предвыборный период, и тем самым не поощрять их"."В процессе принятия усматриваю определенные недостатки. В подготовку закона не были вовлечены представители общественности, компетентные ведомства, эксперты в охране памятников. В Сейме он рассматривался в срочном порядке, таким образом, еще больше была ограничена возможность выдвижения мнений и оценок заинтересованными лицами и ведомствами", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе президентской администрации.

"Историческая память – неотделимая часть культуры, и это национальная ценность Нации. Поэтому решения, как Сейма, так и других ведомств, не могут приниматься в одностороннем порядке путем навязывания форм и способом осознания исторической памяти", – подчёркивает президент Литвы.В конце июня Сейм принял закон гласящий, что площадь Лукишкес в Вильнюсе является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (витязь, преследующий всадник, является гербом Литвы).Согласно закону, мемориальные акценты Площади Лукишкес должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших в ней, увековечить место казни участников восстания 1863–1864 годов и памяти о них.В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали.Правящие зарегистрировали проект в качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкес временный пляж. Часть политиков сочли, что таким образом было продемонстрировано неуважение к памяти борцов за свободу.Как память борцов за свободу соотносится с заливаемым здесь зимой катком и проводимыми на площади концертах и ярмарке, в решении депутатов не уточняется.Вильнюсское городское самоуправление недавно в своём пресс-релизе сообщало, что пляж в центре литовской столицы в очередной раз привлёк к ней внимание мировых СМИ.5-го июля горожане, находившиеся на этом пляже, могли убедиться в обоснованности этих слов: на площадь Лукишкес прибыла пара иностранных туристов, пожелавших самоножно ознакомиться с новым достижением вильнюсских властей.Или это была пара из прошлого?