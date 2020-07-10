Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну 🔊 Воспроизвести Reuters



Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.



«У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии», — цитирует главу Минобороны



По его словам, происходящее «нельзя по-другому описать и объяснить».



Как подчеркнул Вулин, «нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины, поджечь городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан».



В ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Их участники выражали протест в связи с действиями властей по предотвращению распространения коронавируса. Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.«У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии», — цитирует главу Минобороны RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.По его словам, происходящее «нельзя по-другому описать и объяснить».Как подчеркнул Вулин, «нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины, поджечь городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан».В ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Их участники выражали протест в связи с действиями властей по предотвращению распространения коронавируса. russian.rt.com Категории: общество, политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, беспорядки, Сербия, протесты — статья прочитана 210 раз Комментарии