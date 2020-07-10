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Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну
Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
«У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии», — цитирует главу Минобороны RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, происходящее «нельзя по-другому описать и объяснить».
Как подчеркнул Вулин, «нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины, поджечь городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан».
В ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Их участники выражали протест в связи с действиями властей по предотвращению распространения коронавируса.
russian.rt.com
Категории: общество, политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, беспорядки, Сербия, протесты
Комментарии
Дэн
10 июля, 15:52
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Довели народ играя в коронавирусы которых нет.
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