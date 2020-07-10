Главная >> Новости >> спорт >> Стали известны пары 1/4 финала и финальная сетка Лиги чемпионов

Стали известны пары 1/4 финала и финальная сетка Лиги чемпионов





В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

До остановки турнира из-за пандемии коронавируса была определена половина четвертьфиналистов: итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», французский ПСЖ и испанский «Атлетико». Еще четыре ответных матча 1/8 финала турнира будут сыграны на домашних полях команд 7 и 8 августа без зрителей.

Начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми». В четвертьфинале победитель пары «Ювентус» — «Лион» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (четвертьфинал 1), «Лейпциг» — с «Атлетико» (четвертьфинал 2), победитель пары «Барселона» – «Наполи» — с победителем пары «Бавария» – «Челси» (четвертьфинал 3), «Аталанта» — с ПСЖ (четвертьфинал 4).

В полуфинале встретятся четвертьфиналисты 1 и 3, 2 и 4.

Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы — 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23-е число.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале марта. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.
Категории: спорт
Ключевые слова: Лига чемпионов, жеребьевка, коронавирус
статья прочитана 69 раз
добавлена сегодня, 10 июля, 14:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка