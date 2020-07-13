Президент посетит Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию 🔊 Воспроизвести Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС)



Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник посетит Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГЭС) в связи с заявлениями Литвы, что она не позволит использовать никакую свою инфраструктуру для нужд Белорусской АЭС (БелАЭС).



Во время визита главу государства подробно ознакомят с деятельностью КГЭС, важностью для надежности электроэнергетической системы Литвы и региона, планирующимися возможностями электростанции, будут обсуждаться угрозы, исходящие от БелАЭС, сообщил офис президента.



Г. Науседа также примет участие в дискуссии с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом, руководством государственной группы энергопредприятий Ignitis grupe и оператора энергопередающей системы Litgrid. Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник посетит Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГЭС) в связи с заявлениями Литвы, что она не позволит использовать никакую свою инфраструктуру для нужд Белорусской АЭС (БелАЭС).Во время визита главу государства подробно ознакомят с деятельностью КГЭС, важностью для надежности электроэнергетической системы Литвы и региона, планирующимися возможностями электростанции, будут обсуждаться угрозы, исходящие от БелАЭС, сообщил офис президента.Г. Науседа также примет участие в дискуссии с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом, руководством государственной группы энергопредприятий Ignitis grupe и оператора энергопередающей системы Litgrid. Компания Litgrid в июне подчеркнула, что по литовским законам инфраструктура КГЭС не может использоваться ни в каких случаях для резервных целей БелАЭС и что там "даже технически демонтирована автоматика, которая обычно действовала, если аварийно отключались объекты такого размера, как БелАЭС".



Глава Litgrid Дайвис Вирбицкас сказал BNS, что такая позиция не раз объяснялась и Беларуси, однако внятного ответа от это страны, как будут обеспечиваться резервы БелАЭС, не последовало.



Иными словами, Вильнюс указывал Минску на то, что для нормальной работы БелАЭС Круонисская ГАЭС была бы очень кстати, однако, специалисты не раз обращали внимание на то, что и для более рентабельной работы Круонисской АЭС были бы очень кстати и возможности БелАЭС.



КГЭС - единственная такая электростанция в странах Балтии, она балансирует выработку электроэнергии, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы, может в течение пяти минут запуститься после системной аварии.



КГЭС мощностью 900 мегаватт, на которой четыре агрегата, управляет принадлежащее Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: президент, электростанция, визит, БелАЭС, Круонисская ГАЭС География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии