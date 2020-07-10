А что там на поле?

Чем ближе финиш российского футбольного первенства, тем больше на первый план выходят околофутбольные моменты, заслоняя собой нередко то, что происходит на поле.
Так, среди наиболее обсуждаемых тем, касающихся российской Премьер-лиги, смена на посту генерального директора московского «Спартака»: вместо Томаса Цорна «на поле выходит» генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Гагизов, точнее, теперь уже бывший гендир «Уфы».
Ожидается, что Ш.Газизов поможет «Спартаку» навести порядок в трансферах – слишком уж часто игроки, покупаемые за большие миллионы, оказавшись в спартаковских рядах, не оправдывают вложенных в них средства. И вообще, Ш.Газизов должен помочь «Спартаку» стать, наконец-то, самоокупаемым, о чём давно мечтает владелец клуба Леонид Федун.
Немало внимания российские СМИ уделяют и скандалу, случившемуся в раздевалке «Зенита»: лидеры питерского нападения решили пошутить, воспользовавшись половой тематикой, но народ эту шутку не принял.
«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (голы: Мелкадзе, 34, с пенальти -Исмаэл, 20 — с пен., Визеу, 73).
«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:4 (Денисов, 8, Луценко, 79 - Лысцов, 38, Попович, 57, Глушенков, 62, Радонич, 68).
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (Малком, 33, Азмун, 77 - А. Заболотный, 5).
«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — 0:4 (Чалов, 32, Влашич, 59, Щенников, 78, Обляков, 90+4).
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (Понсе, 38 - Ал. Миранчук, 43 — с пен.).
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 1:2 (Хаджикадунич, 27 - Фомин, 69 — с пен., Кротов, 75).
«Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) — 2:1 (Эль-Кабир, 22, Погребняк, 90+2 - Емельянов, 31, «Динамо» — в свои ворота).
«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 1:0 (Макаров, 51).
Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 16 голов, 2-3. Е.Луценко («Арсенал»), С.Азмун («Зенит») – по 14, 4-6. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 11 голов.
Положение команд: 1. «Зенит» - 65 очков (разница мячей: 58-15), 2. «Локомотив» - 50 (37-27), 3. 5. ЦСКА - 46 (39-26), 4. «Краснодар» – 45 очков после 26 матчей (42-28), 5. «Ростов» - 43 (44-48), 6. «Уфа» - 36 (21-22), 7. «Урал» - 35 (35-46), 8. «Спартак» - 33 (30-31), 9. «Рубин» - 33 (16-25), 10. «Динамо» - 32 очка после 26 игр (22-29), 11. «Арсенал» - 31 (32-39), 12. «Сочи» - 30 (39-33), 13. «Ахмат» - 30 (26-38), 14. «Тамбов» - 28 (33-37), 15. «Крылья Советов» - 27 (30-38), 16. «Оренбург» - 23 (26-48).
В 28-м туре, который запланирован на 11-12 июля, встречаются: «Арсенал» - «Тамбов», «Ахмат» - «Зенит», «Сочи» - «Спартак», «Локомотив» - «Уфа», ЦСКА - «Рубин», «Динамо» - «Крылья Советов», «Оренбург» - «Ростов», «Краснодар» - «Урал».
Чемпионат России по футболу
27-й тур
«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (голы: Мелкадзе, 34, с пенальти -Исмаэл, 20 — с пен., Визеу, 73).
«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:4 (Денисов, 8, Луценко, 79 - Лысцов, 38, Попович, 57, Глушенков, 62, Радонич, 68).
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (Малком, 33, Азмун, 77 - А. Заболотный, 5).
«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — 0:4 (Чалов, 32, Влашич, 59, Щенников, 78, Обляков, 90+4).
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (Понсе, 38 - Ал. Миранчук, 43 — с пен.).
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 1:2 (Хаджикадунич, 27 - Фомин, 69 — с пен., Кротов, 75).
«Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) — 2:1 (Эль-Кабир, 22, Погребняк, 90+2 - Емельянов, 31, «Динамо» — в свои ворота).
«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 1:0 (Макаров, 51).
Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 16 голов, 2-3. Е.Луценко («Арсенал»), С.Азмун («Зенит») – по 14, 4-6. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 11 голов.
Положение команд: 1. «Зенит» - 65 очков (разница мячей: 58-15), 2. «Локомотив» - 50 (37-27), 3. 5. ЦСКА - 46 (39-26), 4. «Краснодар» – 45 очков после 26 матчей (42-28), 5. «Ростов» - 43 (44-48), 6. «Уфа» - 36 (21-22), 7. «Урал» - 35 (35-46), 8. «Спартак» - 33 (30-31), 9. «Рубин» - 33 (16-25), 10. «Динамо» - 32 очка после 26 игр (22-29), 11. «Арсенал» - 31 (32-39), 12. «Сочи» - 30 (39-33), 13. «Ахмат» - 30 (26-38), 14. «Тамбов» - 28 (33-37), 15. «Крылья Советов» - 27 (30-38), 16. «Оренбург» - 23 (26-48).
В 28-м туре, который запланирован на 11-12 июля, встречаются: «Арсенал» - «Тамбов», «Ахмат» - «Зенит», «Сочи» - «Спартак», «Локомотив» - «Уфа», ЦСКА - «Рубин», «Динамо» - «Крылья Советов», «Оренбург» - «Ростов», «Краснодар» - «Урал».