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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Отставка по-корейски. Новости от FITZROY на 10 июля
Мэр Сеула найден мёртвым: ушёл при странных обстоятельствах
Перед ближайшими выходными в ЕС объявят о предстоящем расширении еврозоны
Любишь кататься — люби и Peel за “хвост” возить
Германия подсчитала, что 450.000 её жителей — миллионеры
“Золотой луч” распилят прямо в море
Статуи не горят. Если они не липовые
Подробнее здель на FITZROY
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Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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