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Отставка по-корейски. Новости от FITZROY на 10 июля

Kim Hong-Ji | Reuters


Мэр Сеула найден мёртвым: ушёл при странных обстоятельствах

Перед ближайшими выходными в ЕС объявят о предстоящем расширении еврозоны

Любишь кататься — люби и Peel за “хвост” возить

Германия подсчитала, что 450.000 её жителей — миллионеры

“Золотой луч” распилят прямо в море

Статуи не горят. Если они не липовые

Подробнее здель на FITZROY
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fitzroymag.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 10 июля, 12:00

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