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СМИ: министры Германии отказались от участия в саммите G7 в США

Источник изображения: rfi.fr


Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава Министерства финансов ФРГ Олаф Шольц оказались принять участие во встрече стран G7, которая состоится 29 июля в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и США сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, Маас и Шольц отказались от очной встречи, однако дали понять, что Германия готова направить в Вашингтон статс-секретарей. Также, по словам собеседников газеты, вероятно, правительства других стран «семерки» также отказались от встречи на уровне министров. При этом власти США даже не рассматривали заочную встречу в онлайн-формате в качестве альтернативы.

Spiegel подчеркивает, что по мнению представителей европейских государств G7, президент США Дональд Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в свою пользу.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии коронавируса отказалась от очного участия в саммите G7, который планировалось провести 10-12 июня. Позже Трамп сообщил, что переносит его на сентябрь и планирует пригласить на мероприятие Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
rubaltic.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Германия, Россия, США, Путин, министры, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины
статья прочитана 174 раза
добавлена сегодня, 10 июля, 19:00

Комментарии

As
10 июля, 19:38
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"Вот перебъём всех белых и заживём" В.И Чапаев. Нужен памятник Чапаю в гарлеме с его фразой из одноимённого фильма.
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