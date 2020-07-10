СМИ: министры Германии отказались от участия в саммите G7 в США 🔊 Воспроизвести Источник изображения: rfi.fr



Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава Министерства финансов ФРГ Олаф Шольц оказались принять участие во встрече стран G7, которая состоится 29 июля в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и США сообщает



Как отмечает издание, Маас и Шольц отказались от очной встречи, однако дали понять, что Германия готова направить в Вашингтон статс-секретарей. Также, по словам собеседников газеты, вероятно, правительства других стран «семерки» также отказались от встречи на уровне министров. При этом власти США даже не рассматривали заочную встречу в онлайн-формате в качестве альтернативы.



Spiegel подчеркивает, что по мнению представителей европейских государств G7, президент США Дональд Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в свою пользу.



В мае канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии коронавируса отказалась от очного участия в саммите G7, который планировалось провести 10-12 июня. Позже Трамп сообщил, что переносит его на сентябрь и планирует пригласить на мероприятие Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава Министерства финансов ФРГ Олаф Шольц оказались принять участие во встрече стран G7, которая состоится 29 июля в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и США сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на Spiegel.Как отмечает издание, Маас и Шольц отказались от очной встречи, однако дали понять, что Германия готова направить в Вашингтон статс-секретарей. Также, по словам собеседников газеты, вероятно, правительства других стран «семерки» также отказались от встречи на уровне министров. При этом власти США даже не рассматривали заочную встречу в онлайн-формате в качестве альтернативы.Spiegel подчеркивает, что по мнению представителей европейских государств G7, президент США Дональд Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в свою пользу.В мае канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии коронавируса отказалась от очного участия в саммите G7, который планировалось провести 10-12 июня. Позже Трамп сообщил, что переносит его на сентябрь и планирует пригласить на мероприятие Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. rubaltic.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, США, Путин, министры, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины — статья прочитана 174 раза Комментарии