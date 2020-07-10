Урок музыки – урок искусства 🔊 Воспроизвести Фото Татьяны Соколовой, "Обзор"







Начинающим учителям музыки кажется, что надо отделить учебные задачи от воспитательных. Поначалу пробуют уделить больше внимания учебному процессу, и со временем это превращается в самоцель, а в наше время ещё и информационные технологии (IT) часто искажают живую сущность урока искусства. В процессе работы каждый выбирает свой путь, главное – быть в музыке.



Главная цель музыкального воспитания это связь музыки с жизнью, развитие личности. Урок музыки всегда и везде определён как комплексный урок. Теоретически учителя знают, как должно быть, а вот на практике… Часто наблюдается просто разделение на виды деятельности.



Наибольшие трудности связаны с темами ИНТОНАЦИЯ и РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ. Весь урок музыки, наполненный различными заданиями, методами, новшествами, иногда не затрагивает ни существа музыки, ни существа человека. Главная цель музыкального воспитания это связь музыки с жизнью, развитие личности. Урок музыки всегда и везде определён как комплексный урок. Теоретически учителя знают, как должно быть, а вот на практике… Часто наблюдается просто разделение на виды деятельности.Наибольшие трудности связаны с темами ИНТОНАЦИЯ и РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ. Весь урок музыки, наполненный различными заданиями, методами, новшествами, иногда не затрагивает ни существа музыки, ни существа человека. Урок может повлиять средствами музыки на воспитание духовного мира детей, формирование в них человечности, гуманности, интелигентности, культурных норм. Очень интересны интегрированные уроки с другими предметами искусства и с другими предметами, с интеграцией культур.



Познавая музыку? можно познать жизнь – так кратко и точно может быть выражена мысль, объединяющая и связующая задачи обучения и воспитания. Законы и принципы развития музыки важно объединять и связывать с законами развития жизни.



Знакомясь с разными программами (Э. Бальчитис, Д. Кабалевский, Э. Величка и др.), надо определиться, что и как в данном классе будет более действенно и возможно, например, изучать ИНТОНАЦИЮ через сольфеджио (пение по нотам, опыты импровизации пения, ритма, или игры на детских инструментах, изучение музыкального языка и анализа (Э. Бальчитис) или больше формировать умение изучения ИНТОНАЦИИ через слушание в музыке: песенные, танцевальные, маршевые, выразительные и изобразительные ИНТОНАЦИИ и их развитие (Д. Кабалевский).



Именно через осознание музыкальной ИНТОНАЦИИ учатся, познавая музыку, познавать жизнь. ИНТОНАЦИЯ речи, ИНТОНАЦИЯ языков, ИНТОНАЦИЯ вслушивания в музыку - очень важно обратить на это внимание, ведь даже в трех звуках может быть выражен характер героя, всего произведения, дыхание музыки - эмоция.



Очень интересно постепенно сопоставлять ИНТОНАЦИЮ музыки своего народа с ИНТОНАЦИЕЙ музыки других народов (Э. Величка). Хорошо, когда на уроке все формы общения с музыкой переходят одна в другую, когда все связано и распевание, и пение, и слушание, и игра на музыкальных инструментах, и импровизация с мелодией и ритмом. ИНТОНАЦИЯ открывает душу музыки, душу человека, мир фантазий, мир жизни, окружающего мира.



Законы развития музыки всегда важно связывать с законами развития жизни.



Одна из главных тем уроков у создателей всех программ – развитие музыки. Изучая эту тему, слушая музыкальные произведения, необходимо выяснить с учениками как изменилась сила звука - громкость, как изменился темп, мелодия, ритм и т.д. Это можно показать - изменение мелодии движением руки или изображая игру на музыкальном инструменте, можно отметить дирижерские движения – жесты. Это обогатит представление о мире музыки.



В любом произведении можно услышать развитие средств выразительности, которые помогут встретиться с музыкой и с внутренним миром человека. Всегда важно с учениками обсуждать и музыку, и личность композитора, и эпоху. Учитель, слушая музыку, может в учениках развивать способность к сопереживанию, чуствам, разбудить интерес и фантазию, связать музыку с жизнью.



Особое достижение учителя – умение так строить общение с музыкой, чтобы за IT не упускать сущность живой музыки, доверяя слуху, голосу, чувству, мышлению, чтобы через музыку нести радость.



Будет большой удачей, когда ученики ощущают прекрасное отношение учителя к музыке, знания, мораль, когда им нравится голос, ИНТОНАЦИЯ.



Слова Ушинского: “ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ НЕЛЬЗЯ, ПЕРЕДАЕТСЯ МЫСЛЬ, ВЫВЕДЕННАЯ ИЗ ОПЫТА“.



- Главное в профессии учителя музыки – это любить музыку и любить детей, - говорил Д. Кабалевский.



УРОКИ МУЗЫКИ могут быть разными, но главное, ЧТОБЫ УРОК МУЗЫКИ ВСЕГДА БЫЛ УРОКОМ ИСКУССТВА.



Мира ЯКУБОВСКАЯ,



учитель-эксперт музыки,



Vilniaus Verkių mokykla – daugiafunkcis centras специально для «Обзора» Категории: культура, образование Ключевые слова: музыка, дети, учитель, Мира Якубовская — статья прочитана 104 раза Комментарии