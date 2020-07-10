Пять незабываемых вечеров 🔊 Воспроизвести







Фестиваль «Midsummer Vilnius», который проводится уже в пятый раз, приглашает любителей прекрасного провести пять незабываемых вечеров, с 20 по 24 июля, в центре литовской столицы и в окружении культуры.



О том, что в этот раз приготовили организаторы фестиваля, журналисты на днях узнали из первых уст.



Ведущая состоявшейся встречи Габриэле Мартиросян и директор фестиваля Валдас Петрейкис приветствовали гостей в Ренессансном саду Дворца правителей.



Представляя программу этого года, ведущие были рады, что в нынешние времена неизвестности «Midsummer Vilnius» может быть не только доказательством стабильности и преемственности, но и постоянно открывать новые формы.



«Каждый год наш фестиваль представляет что-то новое, чего мы еще не было. Мы хотим пригласить на праздник как можно больше жителей Вильнюса, поэтому в этом году мы пригласим всех, кто не сможет попасть на концерт открытия, на Кафедральную площадь. Там будет большой экран с высококачественным звуковым оборудованием, так что можно будет наблюдать за выступлением Моники Лю в режиме реального времени», - сказал В. Петрейкис. О том, что в этот раз приготовили организаторы фестиваля, журналисты на днях узнали из первых уст.Ведущая состоявшейся встречи Габриэле Мартиросян и директор фестиваля Валдас Петрейкис приветствовали гостей в Ренессансном саду Дворца правителей.Представляя программу этого года, ведущие были рады, что в нынешние времена неизвестности «Midsummer Vilnius» может быть не только доказательством стабильности и преемственности, но и постоянно открывать новые формы.«Каждый год наш фестиваль представляет что-то новое, чего мы еще не было. Мы хотим пригласить на праздник как можно больше жителей Вильнюса, поэтому в этом году мы пригласим всех, кто не сможет попасть на концерт открытия, на Кафедральную площадь. Там будет большой экран с высококачественным звуковым оборудованием, так что можно будет наблюдать за выступлением Моники Лю в режиме реального времени», - сказал В. Петрейкис.



Поклонники театра смогут увидеть спектакль «Книга Иова» в постановке светлой памяти гения литовского театра Эймунтаса Некрошюса. В главной роли - легендарный Ремигиюс Вилкайтис.











Поклонники классической музыки наверняка будут в восторге от выступления всемирно известного оперного солиста меццо-сопрано Юстины Грингите и одного из самых выдающихся литовских пианистов Пятраса Генюшаса. В этот вечер прозвучат произведения Россини, В. Беллини, Дж. Доницетти, а также соло для фортепиано - П.Генюшас исполнит произведения Д. Скарлатти и К. Дебюсси.



Сразу два выступления подарит зрителям один из самых известных исполнителей в Литве – Юстинас Ярутис. Это, кстати, будут его единственные сольные концерты нынешним летом и впервые, когда слушатели смогут услышать как те произведения Ю. Ярутиса, что стали уже хитами, так и те, которые будут исполняться вживую впервые.



Фестиваль увенчает традиционная «Опера под звездами», во время которой выступят солист оперы Эдгарас Монтвидас, выбравший для этого свои самые красивые арии, и Литовский камерный оркестр (дирижер - Модестас Питренас).



Организаторы фестиваля напоминают, что количество зрителей в этом году по всем известным причинам будет ограничено, поэтому во время фестиваля будут соблюдаться все санитарные рекомендации.



Более подробная информация о фестивале - на странице «Midsummer Vilnius» в соцсети Facebook и на сайте



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



Сольное выступление Моники Лю, отличающееся уникальным ретро-звучанием и чувством юмора, положит начало серии из пяти вечеров.Поклонники театра смогут увидеть спектакль «Книга Иова» в постановке светлой памяти гения литовского театра Эймунтаса Некрошюса. В главной роли - легендарный Ремигиюс Вилкайтис.Поклонники классической музыки наверняка будут в восторге от выступления всемирно известного оперного солиста меццо-сопрано Юстины Грингите и одного из самых выдающихся литовских пианистов Пятраса Генюшаса. В этот вечер прозвучат произведения Россини, В. Беллини, Дж. Доницетти, а также соло для фортепиано - П.Генюшас исполнит произведения Д. Скарлатти и К. Дебюсси.Сразу два выступления подарит зрителям один из самых известных исполнителей в Литве – Юстинас Ярутис. Это, кстати, будут его единственные сольные концерты нынешним летом и впервые, когда слушатели смогут услышать как те произведения Ю. Ярутиса, что стали уже хитами, так и те, которые будут исполняться вживую впервые.Фестиваль увенчает традиционная «Опера под звездами», во время которой выступят солист оперы Эдгарас Монтвидас, выбравший для этого свои самые красивые арии, и Литовский камерный оркестр (дирижер - Модестас Питренас).Организаторы фестиваля напоминают, что количество зрителей в этом году по всем известным причинам будет ограничено, поэтому во время фестиваля будут соблюдаться все санитарные рекомендации.Более подробная информация о фестивале - на странице «Midsummer Vilnius» в соцсети Facebook и на сайте midsummervilnius.com Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Midsummer Vilnius» — статья прочитана 230 раз Комментарии