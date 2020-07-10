Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Цены на проданную промышленную продукцию в Литве в июне по сравнению с июнем 2019 года снизились на 11,4%, а по сравнению с маем этого года - повысились на 2,7%.



Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 3,4%, а за месяц - на 0,1%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 7,7%, без учета рафинированных нефтепродуктов - на 3,1%, а за месяц - повысились на 1,5% и снизились на 0,4% соответственно.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 13,8%, без учета рафинированных нефтепродуктов - на - 3,6%, за месяц - повысились на 3,5% и на 0,2% соответственно.



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Объемы литовского экспорта в январе-мае этого года составили 10,97 млрд евро, а импорт - на 11,242 млрд евро или соответственно на 8,7% и на 15,1% меньше, чем за пять месяцев 2019 года. Только экспорт товаров литовского происхождения сократился на 12,7% или на 6,421 млрд евро. Цены на проданную промышленную продукцию в Литве в июне по сравнению с июнем 2019 года снизились на 11,4%, а по сравнению с маем этого года - повысились на 2,7%.Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 3,4%, а за месяц - на 0,1%, сообщил Департамент статистики.Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 7,7%, без учета рафинированных нефтепродуктов - на 3,1%, а за месяц - повысились на 1,5% и снизились на 0,4% соответственно.Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 13,8%, без учета рафинированных нефтепродуктов - на - 3,6%, за месяц - повысились на 3,5% и на 0,2% соответственно.* * *Объемы литовского экспорта в январе-мае этого года составили 10,97 млрд евро, а импорт - на 11,242 млрд евро или соответственно на 8,7% и на 15,1% меньше, чем за пять месяцев 2019 года. Только экспорт товаров литовского происхождения сократился на 12,7% или на 6,421 млрд евро. Внешнеторговый дефицит Литвы в январе-мае этого года составлял 271,8 млн евро и был в 4,5 раза меньше, чем год назад (1,223 млрд евро), обнародовал Департамент статистики неокончательные данные.



Без учета минеральных продуктов экспорт за год сократился на 3,6%, импорт - на 8,6%. Экспорт только товаров литовского происхождения без учета минеральных продуктов сократился на 5,1%.



Важнейшими партнерами Литвы по экспорту были Россия (13,4%), Латвия (9,4%), Германия (8,3%) и Польша (6,9 %), партнерами по импорту - Польша (12,4%), Германия (12,2%), Россия (10,4%) и Латвия (7,4%).



Товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Германию (10,6%), Польшу (7,6%), Швецию (7,2%), Латвию (6,9%) и Нидерланды (5,8%).



За месяц (в мае по сравнению с апрелем) объемы экспорта возросли на 0,4% до 1,954 млрд евро, импорта - на 2,1% до 1,951 млрд евро. Экспорт товаров литовского происхождения за месяц снизился на 1,9% до 1,089 млрд евро. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии