В первом полугодии пожаров было меньше всего за последние 17 лет 🔊 Воспроизвести



За первое полугодие этого года в Литве произошло 5190 пожаров - меньше всего за последние 17 лет и почти на треть меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщил в пятницу Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС).



По данным ДПОС, в прошлом году за такой же период произошло 7739 пожаров.



За первые шесть месяцев года в пожарах погибло 52 человека, среди них двое несовершеннолетних.



Средний показатель последних пяти лет за один и тот же период составляет 57 человек, то есть в этом погибших в пожарах примерно на одну десятую меньше.



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В первом полугодии этого года стало известно о 14 смертельных инцидентах на работе - это на 7случаев (33%) меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственная инспекция по труду (ГИТ).



За первых шесть месяцев поступило и 58 сообщений об инцидентах на работе, во время которых был причинен серьезный ущерб здоровью людей.



В этом году больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в областях транспорта и хранения, строительства, обрабатывающего производства. Смертельные случаи также произошли в сельском и лесном хозяйстве, административной и обслуживающей деятельности, на предприятиях по операциям с недвижимостью.



Больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в результате падения рабочих с высоты: погибли шесть человек, здоровью 19 человек был причинен серьезный ушерб. За первое полугодие этого года в Литве произошло 5190 пожаров - меньше всего за последние 17 лет и почти на треть меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщил в пятницу Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС).По данным ДПОС, в прошлом году за такой же период произошло 7739 пожаров.За первые шесть месяцев года в пожарах погибло 52 человека, среди них двое несовершеннолетних.Средний показатель последних пяти лет за один и тот же период составляет 57 человек, то есть в этом погибших в пожарах примерно на одну десятую меньше.* * *В первом полугодии этого года стало известно о 14 смертельных инцидентах на работе - это на 7случаев (33%) меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственная инспекция по труду (ГИТ).За первых шесть месяцев поступило и 58 сообщений об инцидентах на работе, во время которых был причинен серьезный ущерб здоровью людей.В этом году больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в областях транспорта и хранения, строительства, обрабатывающего производства. Смертельные случаи также произошли в сельском и лесном хозяйстве, административной и обслуживающей деятельности, на предприятиях по операциям с недвижимостью.Больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в результате падения рабочих с высоты: погибли шесть человек, здоровью 19 человек был причинен серьезный ушерб. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: статистика, пожар География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии