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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В первом полугодии пожаров было меньше всего за последние 17 лет
За первое полугодие этого года в Литве произошло 5190 пожаров - меньше всего за последние 17 лет и почти на треть меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщил в пятницу Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС).
По данным ДПОС, в прошлом году за такой же период произошло 7739 пожаров.
За первые шесть месяцев года в пожарах погибло 52 человека, среди них двое несовершеннолетних.
Средний показатель последних пяти лет за один и тот же период составляет 57 человек, то есть в этом погибших в пожарах примерно на одну десятую меньше.
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В первом полугодии этого года стало известно о 14 смертельных инцидентах на работе - это на 7случаев (33%) меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственная инспекция по труду (ГИТ).
За первых шесть месяцев поступило и 58 сообщений об инцидентах на работе, во время которых был причинен серьезный ущерб здоровью людей.
В этом году больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в областях транспорта и хранения, строительства, обрабатывающего производства. Смертельные случаи также произошли в сельском и лесном хозяйстве, административной и обслуживающей деятельности, на предприятиях по операциям с недвижимостью.
Больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в результате падения рабочих с высоты: погибли шесть человек, здоровью 19 человек был причинен серьезный ушерб.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: статистика, пожар
География: Литва
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