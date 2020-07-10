Г. Науседа надеется на справедливое распределение Фонда восстановления экономики Европы 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что одним из самых больших ожиданий Балтийских стран в плане новой долгосрочной финансовой перспективы Евросоюза (ЕС) является увеличение финансирования конвергенционной политики. Он также призывает обеспечить справедливое и объективное распределение Фонда восстановления экономики Европы.



У президента в четверг состоялся телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, в ходе которого обсуждались переговоры ЕС и стратегии устранения последствий коронавирусной пандемии, сообщил офис президента.



"ЕС должен выполнять свои обязательства по выравниванию прямых выплат фермерам, чтобы добиться полного выравнивания дотаций к 2027 году, а также по обеспечению надлежащего финансирования для закрытия Игналинской АЭС и реализации программы калининградского транзита", - приведены в сообщении слова президента.



В связи с тем, что Еврокомиссия предлагает создать новый инструмент восстановления экономики, из котрого Литва может рассчитывать на 6,3 млрд евро. Литва, по словам президента, придерживается установки, что критерии распределениы этих средств должны быть справедливыми, объективными. Г. Науседа считает, что у всех стран-членов должно быть право воспользоваться Фондом восстановления экономики Европы. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что одним из самых больших ожиданий Балтийских стран в плане новой долгосрочной финансовой перспективы Евросоюза (ЕС) является увеличение финансирования конвергенционной политики. Он также призывает обеспечить справедливое и объективное распределение Фонда восстановления экономики Европы.У президента в четверг состоялся телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, в ходе которого обсуждались переговоры ЕС и стратегии устранения последствий коронавирусной пандемии, сообщил офис президента."ЕС должен выполнять свои обязательства по выравниванию прямых выплат фермерам, чтобы добиться полного выравнивания дотаций к 2027 году, а также по обеспечению надлежащего финансирования для закрытия Игналинской АЭС и реализации программы калининградского транзита", - приведены в сообщении слова президента.В связи с тем, что Еврокомиссия предлагает создать новый инструмент восстановления экономики, из котрого Литва может рассчитывать на 6,3 млрд евро. Литва, по словам президента, придерживается установки, что критерии распределениы этих средств должны быть справедливыми, объективными. Г. Науседа считает, что у всех стран-членов должно быть право воспользоваться Фондом восстановления экономики Европы. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 200 раз Комментарии