О коронавирусе в Литве сегодня, 10 июля /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За сутки подтверждено четыре новых случая коронавируса, общее число - 1861



За минувшие сутки в Литве подверждено четыре новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, сообщил в пятницу Минздрав.



Сейчас коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели. В изоляции находится 123 человек.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 43 завозных случая.



За сутки проверено 3846 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 455 тыс. 833.



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С момента регистрации первого в Литве заболевания коронавирусом и до начала этой недели в стране установлено 362 завозных случая этой болезни, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). За минувшие сутки в Литве подверждено четыре новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, сообщил в пятницу Минздрав.Сейчас коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели. В изоляции находится 123 человек.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 43 завозных случая.За сутки проверено 3846 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 455 тыс. 833.* * *С момента регистрации первого в Литве заболевания коронавирусом и до начала этой недели в стране установлено 362 завозных случая этой болезни, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



Больше всего (115) случаев было завезено из Соединенного Королевства. Как сообщает НЦОЗ, также немало заразившихся приехало из Австрии (33), Швеции (20) и США (18).



Специалисты по общественному здоровью напоминают, что первый человек с COVID-19 приехал 28 февраля из Северной Италии.



По данным на пятницу, за минувшие сутки в Литве подверждено четыре новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.







В странах Балтии до полудня пятницы всего было подтверждено 5039 случаев заражения коронавирусом, показали данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтвержден 1861 случай, проведено 455 тыс 833 теста, количество смертей - 79.



Латвия: подтверждено 1165 случаев, проведено 165 тыс. 610 тестов, количество смертей - 30.



Эстония: подтверждено 2013 случаев, проведено 111 тыс. 466 тестов, количество смертей - 69. "Завозные случаи COVID-19 регистрировались в Литве со всех континентов, за исключением Антарктиды, где случаев не зафиксировано", - говорится в сообщении.Больше всего (115) случаев было завезено из Соединенного Королевства. Как сообщает НЦОЗ, также немало заразившихся приехало из Австрии (33), Швеции (20) и США (18).Специалисты по общественному здоровью напоминают, что первый человек с COVID-19 приехал 28 февраля из Северной Италии.По данным на пятницу, за минувшие сутки в Литве подверждено четыре новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.В странах Балтии до полудня пятницы всего было подтверждено 5039 случаев заражения коронавирусом, показали данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтвержден 1861 случай, проведено 455 тыс 833 теста, количество смертей - 79.Латвия: подтверждено 1165 случаев, проведено 165 тыс. 610 тестов, количество смертей - 30.Эстония: подтверждено 2013 случаев, проведено 111 тыс. 466 тестов, количество смертей - 69. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 234 раза Комментарии