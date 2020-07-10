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О коронавирусе в Литве сегодня, 10 июля /дополнено/



За сутки подтверждено четыре новых случая коронавируса, общее число - 1861

За минувшие сутки в Литве подверждено четыре новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, сообщил в пятницу Минздрав.

Сейчас коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели. В изоляции находится 123 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 43 завозных случая.

За сутки проверено 3846 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 455 тыс. 833.

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С момента регистрации первого в Литве заболевания коронавирусом и до начала этой недели в стране установлено 362 завозных случая этой болезни, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
"Завозные случаи COVID-19 регистрировались в Литве со всех континентов, за исключением Антарктиды, где случаев не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Больше всего (115) случаев было завезено из Соединенного Королевства. Как сообщает НЦОЗ, также немало заразившихся приехало из Австрии (33), Швеции (20) и США (18).

Специалисты по общественному здоровью напоминают, что первый человек с COVID-19 приехал 28 февраля из Северной Италии.

По данным на пятницу, за минувшие сутки в Литве подверждено четыре новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.



В странах Балтии до полудня пятницы всего было подтверждено 5039 случаев заражения коронавирусом, показали данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтвержден 1861 случай, проведено 455 тыс 833 теста, количество смертей - 79.

Латвия: подтверждено 1165 случаев, проведено 165 тыс. 610 тестов, количество смертей - 30.

Эстония: подтверждено 2013 случаев, проведено 111 тыс. 466 тестов, количество смертей - 69.
BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 июля, 10:04

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