МИД РФ назвал сообщения о российском следе в беспорядках в Сербии вбросом 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александар Джорович



Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД России, сообщает



По мнению представителей внешнеполитического ведомства, подобные утверждения делают, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.



"Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы", — говорится в комментарии министерства.



Дипломаты отметили, что рассчитывают на скорейшее прекращение насилия и восстановление общественного порядка в Сербии. Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД России, сообщает РИА Новости По мнению представителей внешнеполитического ведомства, подобные утверждения делают, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство."Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы", — говорится в комментарии министерства.Дипломаты отметили, что рассчитывают на скорейшее прекращение насилия и восстановление общественного порядка в Сербии. Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.



Протесты в Белграде



Во вторник в Белграде начались акции протеста. Недовольство местных жителей вызвала эпидемиологическая ситуация в республике, в частности решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.



По данным службы скорой помощи, при беспорядках минувшей ночью пострадали 36 человек. Вице-мэр города Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро. Министр обороны страны Александр Вулин предположил, что некоторые протестующие пытаются начать гражданскую войну и захватить власть.



После того как люди вышли на улицы, премьер Ана Брнабич заявила, что власти страны отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.



По данным местного министерства здравоохранения,с начала пандемии коронавирусом заразились 17,3 тысячи жителей Сербии, 352 человека умерли. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, беспорядки, Сербия, протесты — статья прочитана 147 раз Комментарии