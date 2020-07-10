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МИД РФ назвал сообщения о российском следе в беспорядках в Сербии вбросом

© РИА Новости / Александар Джорович


Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

По мнению представителей внешнеполитического ведомства, подобные утверждения делают, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.

"Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы", — говорится в комментарии министерства.

Дипломаты отметили, что рассчитывают на скорейшее прекращение насилия и восстановление общественного порядка в Сербии.
Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.

Протесты в Белграде

Во вторник в Белграде начались акции протеста. Недовольство местных жителей вызвала эпидемиологическая ситуация в республике, в частности решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.

По данным службы скорой помощи, при беспорядках минувшей ночью пострадали 36 человек. Вице-мэр города Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро. Министр обороны страны Александр Вулин предположил, что некоторые протестующие пытаются начать гражданскую войну и захватить власть.

После того как люди вышли на улицы, премьер Ана Брнабич заявила, что власти страны отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.

По данным местного министерства здравоохранения,с начала пандемии коронавирусом заразились 17,3 тысячи жителей Сербии, 352 человека умерли.
РИА Новости
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, беспорядки, Сербия, протесты
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добавлена вчера, 9 июля, 23:20

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