Загрузка... Эволюцию млекопитающих проследили по составу их молока 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/ABIR SULTAN



Жирные кислоты в молоке могут показывать потребности растущего мозга, считают ученые, передает



Сравнение молока человека и некоторых видов млекопитающих позволило ученым предположить, что его состав мог изменяться по мере того, как усложнялось строение мозга. Исследование опубликовал научный журнал BMC Evolutionary Biology, кратко об этом пишет пресс-служба Сколковского института науки и технологий.



"Отличия есть не только между молоком приматов и коров, что вполне ожидаемо, но и между молоком человека и обезьян. Это значит, что грудное молоко тоже эволюционирует, а его состав отражает изменения в потребностях организма, в том числе растущего мозга", – рассказала Александра Митина, первый автор исследования. Жирные кислоты в молоке могут показывать потребности растущего мозга, считают ученые, передает ТАСС-НАУКА Сравнение молока человека и некоторых видов млекопитающих позволило ученым предположить, что его состав мог изменяться по мере того, как усложнялось строение мозга. Исследование опубликовал научный журнал BMC Evolutionary Biology, кратко об этом пишет пресс-служба Сколковского института науки и технологий."Отличия есть не только между молоком приматов и коров, что вполне ожидаемо, но и между молоком человека и обезьян. Это значит, что грудное молоко тоже эволюционирует, а его состав отражает изменения в потребностях организма, в том числе растущего мозга", – рассказала Александра Митина, первый автор исследования. Все питательные вещества, которые нужны для роста и развития, детеныши млекопитающих берут из материнского молока. В зависимости от среди обитания и физиологических потребностей его состав у разных животных отличается. Меняется он и по мере взросления детенышей.



Грудное молоко состоит белков, сухих и минеральных веществ, лактозы, а также жиров (еще их называют липидами). Последние детеныш использует не только как источник энергии, но и как структурные компоненты клеточных мембран. Особенно это важно при формировании мозга. Таким образом, эволюция состава молока может идти параллельно эволюции мозга, и межвидовые отличия в молоке млекопитающих представляют особый интерес для ученых.



Руководствуясь этой идеей, ученые Сколковского института науки и технологий во главе с Филиппом Хайтовичем проанализировали липиды из молока людей, двух видов макак, коров, свиней, коз и яков, и сравнили его состав по 472 отдельным компонентам.



Результаты показали, что в человеческом молоке, в отличие от молока обезьян, содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в функционировании нервной системы. Учитывая, что период лактации у приматов и человека довольно длинный, эти отличия в составе могут быть связаны с адаптацией к потребностям растущего мозга, считают ученые.



В следующих исследованиях специалисты планируют сопоставить межвидовые отличия в составе молока с отличиями в составе мозга, заключила Александра Митина. Загрузка... nauka.tass.ru Категории: в мире, здоровье, история, образование Ключевые слова: ученые, эволюция, генетика, млекопитающие — статья прочитана 136 раз Комментарии