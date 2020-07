Independent: причина массовой гибели слонов в Африке покрыта тайной 🔊 Воспроизвести Reuters



За последние недели в африканской Ботсване погибли сотни слонов, сообщает The Independent. Местным властям удалось исключить возможность браконьерства, отравления людьми или сибирской язвы, но причина смерти остаётся тайной. Эксперты не исключают, что неизвестное заболевание может распространиться на людей, как это произошло в случае с COVID-19.



В течение нескольких недель сотни слонов таинственно погибли в Ботсване, сообщает The Independent. С начала мая в дельте Окаванго обнаружили 350 мёртвых животных. Причина их смерти пока неизвестна, но местному правительству уже удалось исключить возможность браконьерства, отравления людьми или сибирской язвы.



Бивни на телах слонов не тронуты, а в почве не обнаружили следов инфекции, продолжает издание. Результаты лабораторных анализов образцов, взятых на месте гибели животных, будут через несколько недель. Эксперты называют произошедший случай «экстраординарным» и утверждают, что есть реальные причины для беспокойства.



Доктор Найл Макканн из британского благотворительного Национального парка спасения не исключает возможность распространения неизвестного заболевания на людей, как это произошло в случае с COVID-19. «Да, это природоохранная катастрофа, но она также может стать кризисом общественного здравоохранения», — предостерегает он.