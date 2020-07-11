Главред Украина : Запад уже давно хочет избавиться от Украины, но еще не придумал, как это сделать 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Efrem Lukatsky



Попытки Запада силой внедрить западные институты власти на Украине, обречены на провал, считает эксперт. По его мнению, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но пока не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо.



Пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны на Украине в принципе.



Когда я месяц назад написал заметку, в которой доказывал, что вся наша политическая элита, включая всех президентов — это суть элита с хуторянским менталитом, то многие со мной не согласились. Более того, многие приводили мне в пример Зеленского, как президента с новым, современным менталитетом.



Но это полное недоразумение! Или полное непонимание того ЧТО означает крестьянская ментальность. Это в первую очередь склонность ко лжи. Человек с крестьянским, — не аристократическим, — менталитетом, легко лжет и не испытывает при этом никаких угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала. Пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны на Украине в принципе.Когда я месяц назад написал заметку, в которой доказывал, что вся наша политическая элита, включая всех президентов — это суть элита с хуторянским менталитом, то многие со мной не согласились. Более того, многие приводили мне в пример Зеленского, как президента с новым, современным менталитетом.Но это полное недоразумение! Или полное непонимание того ЧТО означает крестьянская ментальность. Это в первую очередь склонность ко лжи. Человек с крестьянским, — не аристократическим, — менталитетом, легко лжет и не испытывает при этом никаких угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала.



Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ. Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить из НБУ. Причем дважды в один день. Потрясенный старик написал заявление об отставке.



О чем говорит поведение Зеленского? Что он обычный кидала. Типичный представитель нашей хуторянской элиты. То есть ложь Зеленский считает нормой поведения! И свои крестьянские замашки он перенес на международную политику, как и все его предшественники.



Самое смешное, что сам Зеленский требует честного поведения от чиновников! И это тоже крестьянское поведение. Точнее крестьянская наивность. Но примечательно, что большинство населения Украины одобряет поведение Зеленского, потому то он, мол, проявил военную хитрость и с ее помощью вырвал у МВФ столь необходимый кредит. Правильно, мол, надул зажравшийся Запад.



Тот, кто ожидает, что с такой крестьянской элитой, как у нас сейчас, можно провести рыночные реформы, просто наивный дурачок. Можно еще две сотни Саакашавилей пригласить, — ничего не поможет. Можно еще тысячи хороших законов принять, они все равно работать не будут или будут работать "по-нашенски".



Вся проблема в культуре общества. Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны, в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский.



Попытки Запада силой внедрить западные институты власти в вотчинную Украину, где отсутствуют гражданское общество и правовое сознание, обречены на провал. Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, КАК это сделать, чтобы не потерять лицо.



Автор: Андрей Головачев для Главред, Украина



Оригинал публикации Давайте разберем недавний кейс.Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ. Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить из НБУ. Причем дважды в один день. Потрясенный старик написал заявление об отставке.О чем говорит поведение Зеленского? Что он обычный кидала. Типичный представитель нашей хуторянской элиты. То есть ложь Зеленский считает нормой поведения! И свои крестьянские замашки он перенес на международную политику, как и все его предшественники.Самое смешное, что сам Зеленский требует честного поведения от чиновников! И это тоже крестьянское поведение. Точнее крестьянская наивность. Но примечательно, что большинство населения Украины одобряет поведение Зеленского, потому то он, мол, проявил военную хитрость и с ее помощью вырвал у МВФ столь необходимый кредит. Правильно, мол, надул зажравшийся Запад.Тот, кто ожидает, что с такой крестьянской элитой, как у нас сейчас, можно провести рыночные реформы, просто наивный дурачок. Можно еще две сотни Саакашавилей пригласить, — ничего не поможет. Можно еще тысячи хороших законов принять, они все равно работать не будут или будут работать "по-нашенски".Вся проблема в культуре общества. Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны, в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский.Попытки Запада силой внедрить западные институты власти в вотчинную Украину, где отсутствуют гражданское общество и правовое сознание, обречены на провал. Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, КАК это сделать, чтобы не потерять лицо.Автор: Андрей Головачев для Главред, Украина inosmi.ru Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: ЕС, поставки, ассоциация, товары, членство, ограничения География: Украина — статья прочитана 200 раз Комментарии