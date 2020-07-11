Россияне назвали самые интересные профессии 🔊 Воспроизвести © Михаил Терещенко/ТАСС



В топ-3 вошли дизайнеры, журналисты и инженеры, отмечается в исследовании сервиса "Работа.ру", сообщает



Порядка трети россиян (33%) рассказали, что на выбор их будущей профессии повлиял предполагаемый уровень дохода. При этом большинство россиян (74%) считают свою профессию интересной, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.



Как показало исследование, на выбор 30% респондентов повлияло мнение членов их семей, 23% указали важность наличия перспективы карьерного роста, а 12% жителей России обозначили, что выбрали текущую профессию из-за мнения друзей. Меньшую значимость для выбора профессии, по мнению участников опроса, имеет влияние преподавателей (6%), рейтинги вузов и профессий (5%), примеры известных личностей (4%). В топ-3 вошли дизайнеры, журналисты и инженеры, отмечается в исследовании сервиса "Работа.ру", сообщает ТАСС Порядка трети россиян (33%) рассказали, что на выбор их будущей профессии повлиял предполагаемый уровень дохода. При этом большинство россиян (74%) считают свою профессию интересной, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.Как показало исследование, на выбор 30% респондентов повлияло мнение членов их семей, 23% указали важность наличия перспективы карьерного роста, а 12% жителей России обозначили, что выбрали текущую профессию из-за мнения друзей. Меньшую значимость для выбора профессии, по мнению участников опроса, имеет влияние преподавателей (6%), рейтинги вузов и профессий (5%), примеры известных личностей (4%). Самой интересной профессией россияне назвали работу дизайнером - этот вариант выбрали 21% опрошенных. Интерес к работе журналистом обозначили 15% респондентов, инженером - 14%, водителем - 13%. Пятерку самых интересных профессий, по мнению опрошенных, замыкают врачи и ученые - такой вариант выбрали по 12% респондентов.



В топ-10 интересных профессий также вошли программисты (11%), артисты (10%), строители (9%), учителя (8%) и пилоты (7%).



Исследование проводилось в июле 2020 года среди более чем 3,7 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет по всей России. ТАСС Категории: экономика, общество, в России, образование Ключевые слова: работа, опрос, профессии География: Россия — статья прочитана 186 раз Комментарии