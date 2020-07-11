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Учёные рассказали, как изменится климат в ближайшие пять лет
В обновлённом прогнозе Всемирной метеорологической организации говорится, что в ближайшие пять лет средняя температура будет как минимум на градус выше доиндустриального уровня, а уже в 2021 году превышение может составить полтора градуса, сообщает АиФ-Москва.
Средняя температура на планете уже устойчиво выше на один градус по сравнению с доиндустриальным уровнем. Целью Парижского соглашения является удерживание глобальной температуры на уровне ниже 2 градусов от доиндустриального уровня, но в ВМО считают, что нужно пойти дальше и ориентироваться на 1,5 градуса.
Генеральный секретарь организации Петтери Таалас отметил, что спад, связанный с пандемией COVID-19, не сможет заменить постоянных мер по защите климата. Углекислый газ очень долго находится в атмосфере и снижение выбросов в этом году не приведет к изменению его концентрации.
Ранее учёные предупредили, что изменение климата в Якутии повышает риски высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий из вечной мерзлоты.
aif.ru
Категории: общество, в мире, образование
Ключевые слова: климат, предсказание, метеорологи
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