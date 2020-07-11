Учёные рассказали, как изменится климат в ближайшие пять лет 🔊 Воспроизвести pixabay.com



В обновлённом прогнозе Всемирной метеорологической организации говорится, что в ближайшие пять лет средняя температура будет как минимум на градус выше доиндустриального уровня, а уже в 2021 году превышение может составить полтора градуса, сообщает



Средняя температура на планете уже устойчиво выше на один градус по сравнению с доиндустриальным уровнем. Целью Парижского соглашения является удерживание глобальной температуры на уровне ниже 2 градусов от доиндустриального уровня, но в ВМО считают, что нужно пойти дальше и ориентироваться на 1,5 градуса.



Генеральный секретарь организации Петтери Таалас отметил, что спад, связанный с пандемией COVID-19, не сможет заменить постоянных мер по защите климата. Углекислый газ очень долго находится в атмосфере и снижение выбросов в этом году не приведет к изменению его концентрации.



Ранее учёные предупредили, что изменение климата в Якутии повышает риски высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий из вечной мерзлоты. В обновлённом прогнозе Всемирной метеорологической организации говорится, что в ближайшие пять лет средняя температура будет как минимум на градус выше доиндустриального уровня, а уже в 2021 году превышение может составить полтора градуса, сообщает АиФ-Москва Средняя температура на планете уже устойчиво выше на один градус по сравнению с доиндустриальным уровнем. Целью Парижского соглашения является удерживание глобальной температуры на уровне ниже 2 градусов от доиндустриального уровня, но в ВМО считают, что нужно пойти дальше и ориентироваться на 1,5 градуса.Генеральный секретарь организации Петтери Таалас отметил, что спад, связанный с пандемией COVID-19, не сможет заменить постоянных мер по защите климата. Углекислый газ очень долго находится в атмосфере и снижение выбросов в этом году не приведет к изменению его концентрации.Ранее учёные предупредили, что изменение климата в Якутии повышает риски высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий из вечной мерзлоты. aif.ru Категории: общество, в мире, образование Ключевые слова: климат, предсказание, метеорологи — статья прочитана 41 раз Комментарии