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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Италии нудистов оштрафовали за отсутствие масок
В Италии, одной из первых в Европе столкнувшейся с пандемией коронавируса, теперь стараются строго следить за соблюдением мер предосторожности: сохранением безопасной дистанции между людьми и использованием гражданами масок. Эти правила необходимо соблюдать и на пляжах, а за их нарушение полиция может выписать немалый штраф.
Так, на берегу озера Комо в регионе Ломбардия стражи порядка оштрафовали нескольких нудистов как раз за отсутствие масок. К тому же они отдыхали группами, то есть не соблюдали дистанцию. А отсутствие одежды стало еще одним отягчающим обстоятельством (статья 726 Уголовного кодекса Италии предусматривает наказание за несоблюдение приличий на публике). В итоге каждый получил суперштраф в 3300 евро, пишет Российская газета со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Стоит отметить, что хотя многие ограничения, введенные ранее из-за коронавируса в Италии, в настоящее время сняты, ношение масок в публичных местах является обязательным. В Ломбардии - наиболее пострадавшем от инфекции регионе - за этим следят очень строго. Берега озера Комо, которые оккупировали в последние дни тысячи отдыхающих, патрулируют карабинеры. А с воды за происходящим следит команда патрульного катера.
rg.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: штраф, Италия, контроль, маски, нудисты, карантин, распространение, коронавирус
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