Мария Шукшина выступила против вакцинации и «цифрового рабства» 🔊 Воспроизвести



Заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь кинорежиссера, актера и писателя Василия Шукшина, записала видеообращение, в котором выступила против «нагромождения цифровых законов» в России, «обязательной биометрии», принудительной вакцинации, чипизации, а также пассивной роли РПЦ в общественной дискуссии вокруг этих проблем.



Шукшина заявила, что «это все острейшие проблемы, которые не оставляют никого равнодушным», однако «мы не слышим голос Церкви, Церковь молчит», передает



Заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь кинорежиссера, актера и писателя Василия Шукшина, записала видеообращение, в котором выступила против «нагромождения цифровых законов» в России, «обязательной биометрии», принудительной вакцинации, чипизации, а также пассивной роли РПЦ в общественной дискуссии вокруг этих проблем.Шукшина заявила, что «это все острейшие проблемы, которые не оставляют никого равнодушным», однако «мы не слышим голос Церкви, Церковь молчит», передает ВЗГЛЯД со ссылкой на «Ридус». «Мы хотим, чтобы Церковь эти проблемы с нами обсуждала», – подчеркнула актриса.



Она добавила, что благодаря своему отцу имеет «хорошие гены», переживает за Россию, и потому не может молчать.



«Все верующие русские люди видят в современных событиях исполнение апокалиптического пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию и мы не можем этого не видеть. На наших глазах все это совершается, мы бьем тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами. А как мы видим, все к этому идет. Все те законы, которые принимаются: тотальная слежка, тотальный контроль – это все факты», – сказала она.



Шукшина отметила, что свое обращение она записала в Среднеуральском женском монастыре и «по благословению схиигумена Сергия», так как является его почитательницей и убеждена, что он говорит правду и «вскрывает нарывы».



Мария Шукшина родилась в четвертом официальном браке знаменитого советского режиссера Василия Шукшина с актрисой Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Наиболее известны ее роли в фильмах «Елки», «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Похороните меня за плинтусом». Почти 15 лет Мария Шукшина вела передачу «Жди меня» на Первом канале.



Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Позднее его лишили сана.



Затем стало известно, что Сергий скрыл от Церкви факт своей судимости за совершенное убийство. vz.ru Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: церковь, Россия, вакцина, Китай, вирус, чипирование, пандемия, Шукшина География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии