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Всё ещё впереди. Медведев рассказал о бизнесе своего сына

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев


Сын зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева занимается бизнесом в сфере цифровой экономики. Однако больших успехов в этом направлении 25-летний Илья пока не достиг. При этом его отец в беседе с "Комсомольской правдой" выразил надежду, что у парня всё впереди, сообщает ЛАЙФ.

— Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодёжи. Причём занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но надеюсь, что всё ещё впереди, — рассказал Медведев.
О личной жизни сына экс-глава государства рассказывать не стал. На вопрос о том, есть ли у незамужних сотрудниц издания шанс, Медведев предложил не разочаровывать девушек и завершить разговор о парне.

Кроме того, в интервью Дмитрий Медведев рассказал, какими качествами должен обладать президент, чтобы без труда управлять целой страной.

Сила воли и ответственность — два самых главных качества, которыми должен обладать президент России. Об этом рассказал замглавы Совета безопасности РФ и экс-глава государства Дмитрий Медведев. По его словам, эти качества должны быть присущи любому человеку.

— Самое главное — это работать по-серьёзному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли — для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак, — рассказал Медведев в беседе с "Комсомольской правдой".
life.ru
Категории: экономика, политика, общество
Ключевые слова: бизнес, Медведев, семья, экс-президент
География: Россия
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добавлена сегодня, 11 июля, 09:40

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